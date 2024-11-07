Валенки покоряют мир: Как выбрать обувь русских царей и не заработать плоскостопие

Ещё со времён Руси считается, что лучше валенок зимой ничего нет. Они и тёплые, и удобные, и, самое главное, доступные всем. Сегодня в магазинах представлен огромный выбор валенок — можно найти даже на каблуке, с вышивкой, с мехом и традиционные с калошами. А какая обувь больше всего подходит нашим ногам, объяснила врач-терапевт Ольга Полякова в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам медика, обычные валенки с плоской подошвой, которые носили бабушки и дедушки в деревнях, лучше не покупать. Это может повысить риски развития плоскостопия, особенно у детей. Следует отдавать предпочтение валенкам на небольшом каблучке, в них будет удобно ходить зимой, в то же время они не скажутся плохо на здоровье.

«Также в оздоровительных целях можно дома ходить в валенках на босу ногу: минут 30– 40 вполне хватит для массажа и улучшения кровообращения стопы», — поделилась советом терапевт.