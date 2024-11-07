Валенки покоряют мир: Как выбрать обувь русских царей и не заработать плоскостопие
Терапевт Полякова: Валенки лучше брать на каблучке, чтобы не было плоскостопия
Валенки. Фото © Shutterstock
Ещё со времён Руси считается, что лучше валенок зимой ничего нет. Они и тёплые, и удобные, и, самое главное, доступные всем. Сегодня в магазинах представлен огромный выбор валенок — можно найти даже на каблуке, с вышивкой, с мехом и традиционные с калошами. А какая обувь больше всего подходит нашим ногам, объяснила врач-терапевт Ольга Полякова в беседе с «Вечерней Москвой».
По словам медика, обычные валенки с плоской подошвой, которые носили бабушки и дедушки в деревнях, лучше не покупать. Это может повысить риски развития плоскостопия, особенно у детей. Следует отдавать предпочтение валенкам на небольшом каблучке, в них будет удобно ходить зимой, в то же время они не скажутся плохо на здоровье.
«Также в оздоровительных целях можно дома ходить в валенках на босу ногу: минут 30– 40 вполне хватит для массажа и улучшения кровообращения стопы», — поделилась советом терапевт.
Напомним, в преддверии зимнего сезона продажи валенок в России выросли на 40%. К Новому году ожидается ещё больший спрос на «самую русскую обувь». Поэтому не исключено, что некоторые продавцы поднимут прайс на 30-40%. Однако пока цены на валенки весьма доступные — от 1,5 тысяч рублей, однако за ручную работу придётся отдать в разы больше — от 7-10 тысяч рублей. К слову, ПётрI, Екатерина II носили валенки чуть ли не в лечебных целях, а императрица Анна Иоанновна разрешила дамам посещать балы в валенках, ведь дворцовые залы были очень холодными.