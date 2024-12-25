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Регион
25 декабря, 14:36

Шапки-чепчики и шляпы-таблетки: Стилист назвала самые модные зимние аксессуары сезона

Стилист Куценко: Шапки-чепчики и манишки будут актуальны этой зимой

Главными трендами нынешнего сезона являются шапки-чепчики, похожие на те, что одевают младенцам на голову, знаменитые кепки-фуражки, объёмные шарфы и яркие перчатки. Об этом рассказала стилист Ксения Куценко.

Кроме того, сейчас популярны меховые шапки, но без каких-либо аксессуаров: разноцветных хвостиков, брошек и вышивок. Тем, кто любит элегантные образы, можно купить шляпу-таблетку с высокими отворотами, посоветовала стилист в беседе с «Вечерней Москвой».

Внимание стоит обратить и на вязаную манишку, которая станет оригинальной заменой шарфу. Её можно сочетать с пальто, а в сильные морозы поднять воротник повыше, чтобы защитить лицо. Тем, кто не любит шапки или хочет сохранить причёску, можно надеть на голову меховые наушники. Не вышли из моды и косынки, но чтобы головной убор согревал, в составе обязательно должна быть шерсть.

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Сумки и рюкзаки этой зимой также надо брать с утеплением. Например, с меховой или шерстяной вставкой. Также актуальны модели, напоминающие стёганый пуховик, добавила эксперт моды.

На пике популярности сейчас и старые-добрые валенки. В магазине можно найти огромное разнообразие этой обуви на любой цвет и вкус. Есть обычные классические валенки, которые носят бабушки и дедушки в деревнях и сёлах, валенки на каблучке, с калошами, чтобы не мокли, и с вышивкой. Чтобы избежать плоскостопия, врачи рекомендуют выбирать обувь с каблуком. Для улучшения кровообращения стопы дома валенки можно носить на босую ногу.

Обложка ©

Freepik

Алёна Зиновьева
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