Шапки-чепчики и шляпы-таблетки: Стилист назвала самые модные зимние аксессуары сезона

Главными трендами нынешнего сезона являются шапки-чепчики, похожие на те, что одевают младенцам на голову, знаменитые кепки-фуражки, объёмные шарфы и яркие перчатки. Об этом рассказала стилист Ксения Куценко.

Кроме того, сейчас популярны меховые шапки, но без каких-либо аксессуаров: разноцветных хвостиков, брошек и вышивок. Тем, кто любит элегантные образы, можно купить шляпу-таблетку с высокими отворотами, посоветовала стилист в беседе с «Вечерней Москвой».

Внимание стоит обратить и на вязаную манишку, которая станет оригинальной заменой шарфу. Её можно сочетать с пальто, а в сильные морозы поднять воротник повыше, чтобы защитить лицо. Тем, кто не любит шапки или хочет сохранить причёску, можно надеть на голову меховые наушники. Не вышли из моды и косынки, но чтобы головной убор согревал, в составе обязательно должна быть шерсть.

Сумки и рюкзаки этой зимой также надо брать с утеплением. Например, с меховой или шерстяной вставкой. Также актуальны модели, напоминающие стёганый пуховик, добавила эксперт моды.