Шапки-чепчики и шляпы-таблетки: Стилист назвала самые модные зимние аксессуары сезона
Стилист Куценко: Шапки-чепчики и манишки будут актуальны этой зимой
Главными трендами нынешнего сезона являются шапки-чепчики, похожие на те, что одевают младенцам на голову, знаменитые кепки-фуражки, объёмные шарфы и яркие перчатки. Об этом рассказала стилист Ксения Куценко.
Кроме того, сейчас популярны меховые шапки, но без каких-либо аксессуаров: разноцветных хвостиков, брошек и вышивок. Тем, кто любит элегантные образы, можно купить шляпу-таблетку с высокими отворотами, посоветовала стилист в беседе с «Вечерней Москвой».
Внимание стоит обратить и на вязаную манишку, которая станет оригинальной заменой шарфу. Её можно сочетать с пальто, а в сильные морозы поднять воротник повыше, чтобы защитить лицо. Тем, кто не любит шапки или хочет сохранить причёску, можно надеть на голову меховые наушники. Не вышли из моды и косынки, но чтобы головной убор согревал, в составе обязательно должна быть шерсть.
Сумки и рюкзаки этой зимой также надо брать с утеплением. Например, с меховой или шерстяной вставкой. Также актуальны модели, напоминающие стёганый пуховик, добавила эксперт моды.
На пике популярности сейчас и старые-добрые валенки. В магазине можно найти огромное разнообразие этой обуви на любой цвет и вкус. Есть обычные классические валенки, которые носят бабушки и дедушки в деревнях и сёлах, валенки на каблучке, с калошами, чтобы не мокли, и с вышивкой. Чтобы избежать плоскостопия, врачи рекомендуют выбирать обувь с каблуком. Для улучшения кровообращения стопы дома валенки можно носить на босую ногу.