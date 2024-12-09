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9 декабря, 14:26

Лисовец призвал не полагаться на астрологию при выборе новогоднего наряда

Стилист Лисовец: Новогодний образ нужно выбирать из собственных предпочтений

Главным цветом праздничной ночи станет зелёный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladislavlisovets

Главным цветом праздничной ночи станет зелёный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladislavlisovets

В преддверии Нового года многие задумываются о выборе идеального наряда для праздника. Звёздный стилист Влад Лисовец в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился своими рекомендациями, как создать стильный и уместный образ для этой особенной ночи.

Лисовец подчеркнул, что при выборе наряда прежде всего стоит ориентироваться на собственные предпочтения, а не на астрологические прогнозы. «Платье для женщины так же красиво, как и для мужчины пиджак. Платье любого цвета и фасона обязательно должно быть более нарядным, поскольку это необычная ночь», — отметил он.

Стилист обратил внимание на актуальность блестящих платьев. Такие наряды становятся нормой не только для торжественных мероприятий, но и в повседневной жизни. Однако, чтобы избежать вульгарного вида, Лисовец советует сочетать блестящие платья с более нейтральным макияжем и спокойной причёской. «Старайтесь образ делать более спокойным, чтобы не переборщить и не превратиться в слишком кричащую даму», — добавил он.

По словам Лисовца, выбор цвета и фасона платья остаётся за вами. Главное — чтобы наряд приносил радость и создавал праздничное настроение. «Не ориентируйтесь на астрологию, а ориентируйтесь на свои ощущения. Тогда у вас будет и хорошее настроение, и выглядеть вы будете прекрасно», — подчеркнул стилист.

Ранее Лисовец советовал россиянкам воздержаться от облегающих нарядов на корпоративы, подчёркивая важность комфорта и уместности в одежде. Следуя рекомендациям Влада Лисовца, вы сможете создать гармоничный и стильный образ, который подчеркнёт вашу индивидуальность и позволит насладиться праздничной атмосферой в полной мере.

Акцент на элегантность: Лисовец дал модные советы по выбору наряда на Новый год
Акцент на элегантность: Лисовец дал модные советы по выбору наряда на Новый год

Ранее россиянам рассказали, какие блюда должны быть на новогоднем столе в год Зелёной Деревянной Змеи. Главным цветом праздничной ночи станет зелёный. Чтобы привлечь внимание хозяйки года, зелёный должен присутствовать не только в наряде, но и на столе.

Юрий Бузина
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