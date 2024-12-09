Лисовец призвал не полагаться на астрологию при выборе новогоднего наряда

В преддверии Нового года многие задумываются о выборе идеального наряда для праздника. Звёздный стилист Влад Лисовец в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился своими рекомендациями, как создать стильный и уместный образ для этой особенной ночи.

Лисовец подчеркнул, что при выборе наряда прежде всего стоит ориентироваться на собственные предпочтения, а не на астрологические прогнозы. «Платье для женщины так же красиво, как и для мужчины пиджак. Платье любого цвета и фасона обязательно должно быть более нарядным, поскольку это необычная ночь», — отметил он.

Стилист обратил внимание на актуальность блестящих платьев. Такие наряды становятся нормой не только для торжественных мероприятий, но и в повседневной жизни. Однако, чтобы избежать вульгарного вида, Лисовец советует сочетать блестящие платья с более нейтральным макияжем и спокойной причёской. «Старайтесь образ делать более спокойным, чтобы не переборщить и не превратиться в слишком кричащую даму», — добавил он.

По словам Лисовца, выбор цвета и фасона платья остаётся за вами. Главное — чтобы наряд приносил радость и создавал праздничное настроение. «Не ориентируйтесь на астрологию, а ориентируйтесь на свои ощущения. Тогда у вас будет и хорошее настроение, и выглядеть вы будете прекрасно», — подчеркнул стилист.

Ранее Лисовец советовал россиянкам воздержаться от облегающих нарядов на корпоративы, подчёркивая важность комфорта и уместности в одежде. Следуя рекомендациям Влада Лисовца, вы сможете создать гармоничный и стильный образ, который подчеркнёт вашу индивидуальность и позволит насладиться праздничной атмосферой в полной мере.