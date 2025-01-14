Скрытый смысл сказки «Репка»: Почему это сказка не для детей, а для взрослых

Сказка «Репка» — едва ли не самая знаменитая среди русских народных сказок. Она, как и многие фольклорные произведения, существует в нескольких версиях. Некоторые из них не совсем цензурные: благодаря особенностям говора в разных регионах в сказку проникали слова, которые сейчас считаются обсценными. Расскажем подробнее о сказке «Репка» в этом материале.

«Репка» — что это за сказка

Сказка «Репка» является одной из старейших русских сказок, но впервые она была записана только в 1860-х годах. Фото © Wikipedia, © Freepik / kjpargeter

В фольклористике сказки обычно разделяют на несколько типов. Это могут быть предания о животных, анекдоты, волшебные сказки, легендарные или бытовые. «Репка» тоже принадлежит к одному особенному виду: это сказка кумулятивная, или цепочная. Такие произведения обычно самые древние, а их структура похожа у многих народов мира. В современном обществе такие сказки нужны для того, чтобы научить детей разговаривать. Но не исключено, что раньше в своей истории (которая может насчитывать десятки тысяч лет) такие сказки служили какой-то иной цели.

Сейчас главный смысл таких сказок состоит в развитии речи у детей. Часто кумулятивные произведения являются первыми сказками, которые рассказывают ребёнку. К цепочным сказкам относятся, например, сказки «Про белого бычка», «Колобок», «Теремок» или «Петушок подавился». Такие сказки встречаются не только у нас: в Англии есть кумулятивная сказка «Дом, который построил Джек», а в Америке — «Пряничный человечек».

История и версии сказки «Репка»

Впервые «Репку» записал знаменитый фольклорист Афанасьев. Эта версия сильно отличалась от известной нам сказки. Фото © Wikipedia

«Репка» впервые была записана в 1860-х годах собирателем фольклора Александром Николаевичем Афанасьевым. Версию сказки, опубликованную в его книге «Народные русские сказки», учёный услышал в Архангельской губернии, и вариант от северян был совсем непохож на ту «Репку», к которой мы все привыкли. Во-первых, Жучка в сказке называлась созвучным неприличным словом. Во-вторых, вытягивать репку семье помимо Жучки помогали ещё и ноги. Эти ноги не имели никакого отношения к человеческим конечностям: просто так архангельские поморы называли фантастических монстров-грифонов, которых в древности представляли с птичьей головой, крыльями и львиными ногами. По сюжету архангельской сказки репку удаётся вытянуть, только когда к делу присоединяется пятая но́га.

В 1864 году свою версию произведения создал Константин Ушинский. Он переложил сказку для детей, заменив нецензурную брань из оригинальной сказки на приличную собачью кличку Жучка, а также убрал из сюжета совсем непонятные «ноги». Впоследствии на основе его переложения свои варианты сказки придумали Владимир Даль и Алексей Толстой. Именно последняя, толстовская версия стала самой популярной.

В чём истинный смысл сказки «Репка»

Смысл сказки «Репка» — во взаимопомощи и солидарности. Фото © Shutterstock / FOTODOM / strekalova

«Репка» несёт в себе глубокий смысл, в первую очередь связанный с понятием взаимопомощи. Можно заметить, что попытки вытянуть репку объединяют персонажей, которые традиционно в сказках являются антагонистами. Так, собака и кошка должны были быть непримиримыми врагами, но помогают друг другу ради общего дела. Мышка, в свою очередь, совсем не боится, что её может поймать кошка, а сам усатик не нападает на грызуна: разобраться с репкой сейчас важнее. Объединение очень разных и даже враждующих субъектов ради успеха в общем деле — вот сакральный смысл этой сказки.

Кстати, еврейская версия «Репки» называется «Элиэзер и морковка», а всё потому, что в Израиле о таком овоще, как репа, никто никогда не слышал. В России всё с точностью до наоборот: репа долгое время была основной огородной культурой, из которой готовили супы, пироги и летний напиток, какой в современном мире воссоздать уже не получится. Репку на Руси даже квасили, как капусту. Так что и выбор овоща неслучаен: главная героиня сказки — та, без которой не мог обойтись ни один русский крестьянский стол.

Что символизируют герои сказки «Репка»

Каждый персонаж «Репки» отвечает за что-то своё. Например, дедка отвечает за мудрость. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Fesenko

Немало копий обломали филологи и относительно символизма «Репки». В итоге исследователи пришли к выводу, что каждый персонаж сказки символизирует что-то особенное. Так, дедка символизирует мудрость предков, бабка отвечает за традиции, внучка — это потомки, продолжение рода. Жучка — это охрана накопленных духовных и земных богатств, кошка — эмоциональная обстановка в доме, мышка же — символ достатка. Это логично, ведь мыши заводятся только там, где есть обширные припасы.

Почему в сказке есть бабка, дедка и внучка, но нет родителей

То, что в «Репке» есть дедушка, бабушка и внучка, но нет родителей, занимало умы многих исследователей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Bezgodov

«Репка» — не единственная сказка, где главными героями являются бабушка и дедушка, но, пожалуй, единственная, где есть старшие члены семьи с внучкой, но нигде не упомянуты родители. Есть предположение, что изначально в цепи сказки было девять ступеней и родители всё же присутствовали, но с принятием христианства их убрали, чтобы число персонажей соответствовало христианскому числу 7. Это косвенно подтверждает архангельская версия: вместе с ногами-грифонами персонажей в сказке было всего 9.

Но есть и другие причины отсутствия родителей в сказке. Если бы отец семейства, мужчина в расцвете сил, не смог бы справиться с такой простой задачей, как вытянуть репу, его авторитет как главы семьи был бы подорван. Дед по причине пожилого возраста ещё может «повозиться» с застрявшим в земле овощем. Кроме того, отсутствие родителей мягко намекает, что сейчас они заняты более важными делами: например, работают вместе с другими трудоспособными крестьянами на общинном поле, тогда как старики и дети остались присматривать за огородом. Если дед не может вытащить репку сам, звать родителей не стоит. В результате у нас получается древняя сказка о взаимовыручке и солидарности.