Юрист оценил предложение создать специальный реестр народных целителей и лекарей

Народные лекари должны иметь базовое медицинское образование или пройти соответствующую переподготовку. Об этом заявил юрист Алексей Воробьёв, который поддержал идею депутата Госдумы Бадмы Башанкаева создать в России реестр целителей и знахарей.

«В народной медицине существует практика лечебного кровопускания, но только специалист с медицинским образованием может проводить эту процедуру в соответствующих условиях. Псевдоврачи, выполняющие кровопускание дома, подвергают пациентов риску потери крови и заражения инфекциями», — отметил собеседник RuNews24.ru.