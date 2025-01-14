Юрист оценил предложение создать специальный реестр народных целителей и лекарей
Юрист Воробьёв поддержал идею создать в России реестр целителей и знахарей
Народные лекари должны иметь базовое медицинское образование или пройти соответствующую переподготовку. Об этом заявил юрист Алексей Воробьёв, который поддержал идею депутата Госдумы Бадмы Башанкаева создать в России реестр целителей и знахарей.
«В народной медицине существует практика лечебного кровопускания, но только специалист с медицинским образованием может проводить эту процедуру в соответствующих условиях. Псевдоврачи, выполняющие кровопускание дома, подвергают пациентов риску потери крови и заражения инфекциями», — отметил собеседник RuNews24.ru.
Юрист призвал создать полноценный реестр целителей, которые должны иметь базовое медицинское образование или дополнительное обучение для занятия народной медициной. Согласно его мнению, законопроект по совершенствованию дополнительного профессионального образования должен помочь отсеять нечистых на руку «лекарей».
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