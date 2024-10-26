«Доктор» Коновалов и «маг» Кашпировский развернули битву за деньги россиян
SHOT: Коновалову перестали сдавать места для сеансов из-за жалоб Кашпировского
Анатолий Кашпировский и Сергей Коновалов. Обложка © kashpirovskiy.ru / VK / Сергей Коновалов
«Энергетический целитель» Сергей Коновалов заявил, что ему перестали предоставлять площадки для выступлений из-за жалоб коллеги по магическому бизнесу Анатолия Кашпировского.
По информации SHOT, бывшему доктору медицинских наук Сергею Коновалову отказали в контракте на проведение вечеров сразу несколько площадок в Москве и Петербурге. Сам экстрасенс сообщил журналистам, что в этом виноваты Кашпировский и его племянник Юрий Мамаев, которые якобы «распространяют выдумки» и даже уверяют, что Коновалов срывает сеансы «телецелителя». По мнению Коновалова, дело обстоит ровно наоборот: это Кашпировский распространяет о нëм всякую клевету и порочащие сведения, а также пытается исключить проведение мероприятий «доктора».
Ранее Life.ru сообщал, что на сцену снова ворвался целитель, маг и чародей Сергей Коновалов. На забитых до отказа «творческих встречах» кумир пенсионеров учит «совершать прыжки сознания», «впитывать энергию сферы», то есть Бога, и дышать на воду. Эффект от сеансов якобы моментальный — половина пациентов «помолодела» после первой же встречи с «доктором». При этом стоит «преображение» недёшево: за пять дней Коновалов заработал в Москве более 20 миллионов рублей. Теперь его проверят СК и Генпрокуратура. Общественники считают, что Коновалов создал настоящую секту.