«Доктор» Коновалов и «маг» Кашпировский развернули битву за деньги россиян

По информации SHOT, бывшему доктору медицинских наук Сергею Коновалову отказали в контракте на проведение вечеров сразу несколько площадок в Москве и Петербурге. Сам экстрасенс сообщил журналистам, что в этом виноваты Кашпировский и его племянник Юрий Мамаев, которые якобы «распространяют выдумки» и даже уверяют, что Коновалов срывает сеансы «телецелителя». По мнению Коновалова, дело обстоит ровно наоборот: это Кашпировский распространяет о нëм всякую клевету и порочащие сведения, а также пытается исключить проведение мероприятий «доктора».