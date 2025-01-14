В Госдуме подорожали беляши, сообщает корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев. Если в прошлом году их можно было купить в буфете за 90 рублей, то теперь они стоят 110. Это увеличение — более чем на 20% — заметный показатель, но он не отпугнул народных избранников: к четырём часам дня беляши раскупают, пишет журналист у себя в телеграм-канале.

Другие блюда в столовой нижней палаты подорожали не так значительно или даже удивляют своей низкой ценой. По словам Юнашева, половинка яйца с горкой красной икры стоит 150 рублей, квашеная капуста — 120, тарелка шинкованной капусты — всего 15, а отварная свёкла — 20. Самые дорогие позиции — котлета и лапша удон, за каждую придётся выложить по 250 рублей.

Тем не менее, многие журналисты считают горячие блюда здесь невкусными: они стремятся к диетичности или напоминают советские столовые.