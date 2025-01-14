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Регион
14 января, 12:48

В Госдуме подорожали беляши

Фото © Telegram / Юнашев LIVE

Фото © Telegram / Юнашев LIVE

В Госдуме подорожали беляши, сообщает корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев. Если в прошлом году их можно было купить в буфете за 90 рублей, то теперь они стоят 110. Это увеличение — более чем на 20% — заметный показатель, но он не отпугнул народных избранников: к четырём часам дня беляши раскупают, пишет журналист у себя в телеграм-канале.

Другие блюда в столовой нижней палаты подорожали не так значительно или даже удивляют своей низкой ценой. По словам Юнашева, половинка яйца с горкой красной икры стоит 150 рублей, квашеная капуста — 120, тарелка шинкованной капусты — всего 15, а отварная свёкла — 20. Самые дорогие позиции — котлета и лапша удон, за каждую придётся выложить по 250 рублей.

Тем не менее, многие журналисты считают горячие блюда здесь невкусными: они стремятся к диетичности или напоминают советские столовые.

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А ранее Life.ru обнаружил в меню думской столовой сырник по-Киевски. Его фаршируют изюмом и вареньем, а приобрести блюдо можно за скромную сумму — 150 рублей. С ним соседствуют блинчик, омлет, и пудинг.

Александр Юнашев
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