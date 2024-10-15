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15 октября, 14:55

«‎Не был там 6-7 лет»: Милонов не поверил обзору Life.ru о «‎депутатских» ценах в столовой ГД

Депутат Милонов признался что шесть-семь лет не обедал в столовой Госдумы

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов опроверг информацию о низких ценах в корпоративной столовой. В беседе с aif.ru он заявил, что блюда там стоят не дешевле, чем в любом другом подобном заведении Москвы.

Однако актуальность сведений парламентария под вопросом. Он признался, что в последний раз обедал в Госдуме шесть или семь лет назад, поскольку любит более острые блюда. При этом депутат говорит, что уже тогда низких цен там не было.

Сырники по-киевски обнаружил корреспондент Life.ru в столовой Госдумы
Сырники по-киевски обнаружил корреспондент Life.ru в столовой Госдумы

«Здесь государственное предприятие, может быть, сейчас можно найти какие-то дешёвые блюда, допустим, порцию картофельного пюре, но в основном всё стоит как аналогичная скромная еда в Москве», — объяснил Милонов.

Ранее корреспондент Life.ru опросил депутатов в Госдуме о ценах в столовой. Парламентарии рассказали, что поесть там можно в пределах 100 рублей. Например, овсяная каша стоит там 30 рублей, а варёное куриное яйцо обойдётся в 20. Для тех, кто любит деликатесы и морепродукты, цены намного выше. В частности, салат с кальмарами можно взять за 600 рублей, с баклажанами — за 300. За чай с лимоном и мёдом придётся отдать примерно 100 рублей.

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Telegram / govoritmilonov

Алёна Зиновьева
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