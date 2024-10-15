«‎Не был там 6-7 лет»: Милонов не поверил обзору Life.ru о «‎депутатских» ценах в столовой ГД

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов опроверг информацию о низких ценах в корпоративной столовой. В беседе с aif.ru он заявил, что блюда там стоят не дешевле, чем в любом другом подобном заведении Москвы.

Однако актуальность сведений парламентария под вопросом. Он признался, что в последний раз обедал в Госдуме шесть или семь лет назад, поскольку любит более острые блюда. При этом депутат говорит, что уже тогда низких цен там не было.

«Здесь государственное предприятие, может быть, сейчас можно найти какие-то дешёвые блюда, допустим, порцию картофельного пюре, но в основном всё стоит как аналогичная скромная еда в Москве», — объяснил Милонов.