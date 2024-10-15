«Завтрак за 100 рублей»: Депутаты рассказали Life.ru, что едят в столовой ГД и сколько на это тратят

Корреспондент Life.ru нашёл, вероятно, единственное место в Москве, где можно хорошо позавтракать в пределах 100 рублей. Оказалось, что в столовой Госдумы можно перекусить, не потратив целое состояние на капучино. Однако по словам некоторых депутатов, за полноценный обед придётся выложить около 600 рублей.

Депутаты рассказали, что едят в столовой ГД и сколько за это платят. Видео © Life.ru

«У меня два любимых блюда в столовой. Утром я всегда ем овсяную кашу, считаю её очень полезной. Она стоит около 30 рублей, на молоке или на воде, в зависимости от настроения. Поэтому на завтрак я трачу в пределах 100 рублей. На обед я всегда ем два варёных яйца, они здесь стоят 20 рублей, и куриный суп. У меня умеренные предпочтения», — сказал депутат Андрей Свинцов.

На вопрос, как политики оценивают стоимость блюд в столовой, депутат Елена Драпенко ответила, что это зависит от того, сколько ты зарабатываешь. По её словам, она не тратится на бриллианты и яхты, поэтому ценообразование её полностью устраивает. Она также отметила, что в Госдуме есть два вида меню — на заказ и каждодневное, поэтому ценообразование зависит и от этого фактора.

А вот депутат Анастасия Удальцова отметила, что не всегда ест в думской столовой, а иногда ходит в похожее заведение в ГУМе, где цены примерно такие же. Однако иногда позволяет себе взять в Госдуме салат с кальмарами, который стоит около 600 рублей, и чай с лимоном и мёдом примерно за 100 рублей.