Депутат показал свой типичный обед в Госдуме за почти 600 рублей

В кассовом чеке, которым Хамитов поделился с РИА «Новости», указано, что 14 октября депутат подкрепился супом-пюре из цветной капусты с гренками за 140 рублей, куриным биточком за 190 рублей, картофельным пюре за 100 рублей, а также помидором и огурцом за 35 и 37 рублей соответственно.Также в сытный набор вошли кусочек хлеба за пять рублей, и компот плодово-ягодный за 70 рублей. По словам парламентария, эти цифры не соответствуют слухам о якобы копеечных ценниках в столовой Госдумы.