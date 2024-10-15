Депутат показал свой типичный обед в Госдуме за почти 600 рублей
Депутат Хамитов показал обед в столовой Госдумы за 577 рублей
Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов поделился расходами на питание в столовой нижней палаты парламента. Обед из семи позиций обошёлся народному избраннику в 577 рублей.
В кассовом чеке, которым Хамитов поделился с РИА «Новости», указано, что 14 октября депутат подкрепился супом-пюре из цветной капусты с гренками за 140 рублей, куриным биточком за 190 рублей, картофельным пюре за 100 рублей, а также помидором и огурцом за 35 и 37 рублей соответственно.Также в сытный набор вошли кусочек хлеба за пять рублей, и компот плодово-ягодный за 70 рублей. По словам парламентария, эти цифры не соответствуют слухам о якобы копеечных ценниках в столовой Госдумы.
Обед депутата Амира Хамитова в столовой Госдумы. Фото © Telegram / РИА «Новости»
«В сети в очередной раз разгоняются фейки о якобы сильно заниженной стоимости обедов в думской столовой. По Telegram-каналам гуляет фотография чека неизвестного происхождения, где за обед из двух блюд с закуской и напитком выставлена цена в 150 рублей», — возмутился Хамитов.
А ранее корреспондент Life.ru Александр Юнашев обнаружил в буфете Государственной думы вина «загнивающего Запада». В свободное от работы время депутатам предлагалось порадовать себя, например, тосканским Romio Chianti, пьемонтским San Silvestro Barbera или французским Baron du Brassard. Впрочем, спустя несколько дней после выхода публикации весь алкоголь из буфета исчез.
Life.ru