Из буфета Госдумы убрали весь алкоголь, включая спиртные напитки из недружественных стран. Парламентарии сработали весьма оперативно: вина "загнивающего Запада" в меню народных избранников Life.ru обнаружил 25 июля.

Из буфета Госдумы убрали алкоголь, включая спиртное из недружественных стран. Фото © Life.ru

"Убрали, лишили нас заказов", — с грустью сказала работница буфета нижней палаты парламента в беседе с корреспондентом Life.ru.

К слову, единственное, что теперь осталось из алкогольного в Госдуме, — это шоколадная колбаса с изюмом и коньяком. Какой именно напиток в десерте, неизвестно.

Единственное, что осталось из алкогольного в Госдуме, — это шоколадная колбаса с изюмом и коньяком. Фото © Life.ru