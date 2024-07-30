Из буфета Госдумы убрали алкоголь "загнивающего Запада" после публикации Life.ru
Из буфета Госдумы убрали алкоголь, включая вина из недружественных стран
Из буфета Госдумы убрали весь алкоголь, включая спиртные напитки из недружественных стран. Парламентарии сработали весьма оперативно: вина "загнивающего Запада" в меню народных избранников Life.ru обнаружил 25 июля.
Из буфета Госдумы убрали алкоголь, включая спиртное из недружественных стран. Фото © Life.ru
"Убрали, лишили нас заказов", — с грустью сказала работница буфета нижней палаты парламента в беседе с корреспондентом Life.ru.
К слову, единственное, что теперь осталось из алкогольного в Госдуме, — это шоколадная колбаса с изюмом и коньяком. Какой именно напиток в десерте, неизвестно.
Единственное, что осталось из алкогольного в Госдуме, — это шоколадная колбаса с изюмом и коньяком. Фото © Life.ru
Ранее в июле Life.ru сообщал, что в буфете Госдумы появились европейские вина. Порадовать себя шампанским с Апеннинского полуострова или бутылочкой полусладкого из Франции народные избранники могли лишь на заказ и с задержкой в два дня после заполнения специального бланка. Позже депутат Виталий Милонов, комментируя продажу импортных вин в нижней палате парламента, призвал коллег "не предавать Родину" и отказаться от "импортного шмурдяка", сделав выбор в пользу отечественных алкогольных напитков.
Life.ru