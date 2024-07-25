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25 июля, 10:30

"Тянет на французское — проверься": Милонов высказался о продаже "импортного шмурдяка" в буфете Госдумы

Милонов призвал депутатов ходить на заседания Госдумы трезвыми

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал информацию о продаже алкоголя из недружественных стран в буфете нижней палаты парламента, призвав коллег приходить на заседания трезвыми.

Милонов оценил продажу алкоголя в буфете Госдумы. Видео © Life.ru

"Считаю, что алкоголь это абсолютное зло и его нельзя продавать. Но если кому-то хочется, пускай, главное — знать меру. Ходить на заседания нужно всегда абсолютно трезвым", — сказал парламентарий в беседе с корреспондентом Life.ru.

Милонов также призвал "не предавать Родину" и отказаться от "импортного шмурдяка", сделав выбор в пользу отечественных алкогольных напитков.

"Всё, что продаётся сейчас — это импортный шмурдяк. Можно пить отечественное. Если тянет на французское — проверься, что с тобой не так. Что это у тебя французские шансоны играют в голове вместо того, чтобы наше отечественное пить? Алкоголь — это зло и яд, но если ты не можешь устоять против этой страсти, по крайней мере не предавай Родину, не потребляй эти ягодки Наполеона в себя", — добавил депутат.

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Напомним, ранее Life.ru выяснил, что в буфете Госдумы начали продавать алкогольную продукцию из недружественных стран. Порадовать себя шампанским с Апеннинского полуострова или бутылочкой полусладкого из Франции народные избранники могут лишь на заказ и с задержкой в два дня после заполнения специального бланка.

Не брезгует иностранным алкоголем и председатель КНДР Ким Чен Ын. Ранее Life.ru снял бар в государственной резиденции "Кымсусан", который переполнен зарубежными напитками, несмотря на жёсткие санкции против Пхеньяна.

Обложка ©

Life.ru

Артур Лапсаков
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