Life.ru обнаружил вина "загнивающего Запада" в меню буфета Госдумы

Каталог алкогольной продукции с винной классикой из самого сердца Европы обнаружен в стенах Государственной думы РФ. Порадовать себя шампанским с Апеннинского полуострова или бутылочкой полусладкого из Франции народные избранники могут лишь на заказ и с задержкой в два дня после заполнения специального бланка, выяснил Life.ru.