Life.ru обнаружил вина "загнивающего Запада" в меню буфета Госдумы
В буфете Госдумы начали продавать европейские вина
Каталог алкогольной продукции с винной классикой из самого сердца Европы обнаружен в стенах Государственной думы РФ. Порадовать себя шампанским с Апеннинского полуострова или бутылочкой полусладкого из Франции народные избранники могут лишь на заказ и с задержкой в два дня после заполнения специального бланка, выяснил Life.ru.
Европейский алкоголь начали продавать в одном из буфетов ГД. Меню балует парламентариев разнообразием: Италия в каталоге представлена, например, тосканским Romio Chianti, венецианским Pinot Grigio Delle Venezie, пьемонтским San Silvestro Barbera и Casa Defra Prosecco из солнечного Венето. Для любителей французского алкоголя в списке имеется Baron du Brassard, а ценителям кавказских вин подойдут Orran Areni или Orran Kangun из Армении.
Вина из недружественных стран продаются в буфете Госдумы РФ. Фото © Life.ru
Вина из недружественных стран в меню буфета Госдумы РФ. Фото © Life.ru
Каталог предлагает депутатам самые разные напитки: от брюта до водки. Стоимость спиртного отличается от магазинной в большую сторону в среднем на 100 рублей.
А тем временем поставки вина из Евросоюза в Россию снизились почти вдвое, достигнув минимума за последние шесть лет. Обвал объёмов импорта произошёл на фоне решения Правительства РФ увеличить пошлины на ввоз алкоголя из недружественных стран до 20%. Параллельно место зарубежного спиртного на полках магазинов занимает отечественная продукция, которая ничуть не уступает иностранным аналогам.