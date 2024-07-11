Вовсе не "шмурдяк": Белоруссия обиделась на Титова и больше не хочет поставлять вино в Россию

Минский завод виноградных вин (МЗВВ) сообщил, что прекратит поставлять продукцию в Россию. Отвечая на заявление главы винного дома "Абрау-Дюрсо" Бориса Титова, который назвал белорусское вино "шмурдяком", на предприятии отметили, что использование балка считают обычной мировой практикой.

"Основной объём винодельческой продукции реализуется на внутреннем рынке Республики Беларусь. Поставка вин в адрес российских дистрибьюторов осуществляется в тестовом режиме и в незначительных объёмах, так как производственные мощности предприятия ограничены", — заявили в МЗВВ, передаёт "РБК Вино"

Там также отметили, что на фоне высоких таможенных пошлин при ввозе европейских виноматериалов в республику и роста цен на них завод намерен прекратить невыгодную для себя практику, отказавшись от поставок в Россию.