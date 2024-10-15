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15 октября, 11:18

Сырники по-киевски обнаружил корреспондент Life.ru в столовой Госдумы

Сырник по-киевски обнаружили в меню столовой в Госдуме РФ, где ежедневно завтракают, обедают и ужинают депутаты. Необычное блюдо заметил корреспондент Life.ru.

Сырник по-Киевски в меню столовой ГД РФ. Фото © Life.ru

Сырник по-Киевски в меню столовой ГД РФ. Фото © Life.ru

Сырник по-Киевски фаршируют изюмом и вареньем, а приобрести его можно за скромную сумму — 150 рублей. С ним соседствуют блинчик, омлет, и пудинг.

Меню столовой в Госдуме. Фото © Life.ru

Меню столовой в Госдуме. Фото © Life.ru

Меню столовой в Госдуме. Фото © Life.ru

Меню столовой в Госдуме. Фото © Life.ru

Также можно ознакомиться с обоими разворотами меню и посмотреть, как всё это выглядит на витринах. Ассортимент пробуждает аппетит, а цены — зависть.

Обед и чек. Фото © Life.ru

Обед и чек. Фото © Life.ru

Кстати, обед нашего корреспондента обошёлся всего в 445 рублей. Александр решил попробовать свёклу и сайду с картофелем и соусом тар-тар. А на попить взял ягодный напиток.

Блюда из меню Госдумы. Фото © Life.ru

Блюда из меню Госдумы. Фото © Life.ru

Блюда из меню Госдумы. Фото © Life.ru

Блюда из меню Госдумы. Фото © Life.ru

Блюда из меню Госдумы. Фото © Life.ru

Блюда из меню Госдумы. Фото © Life.ru

Блюда из меню Госдумы. Фото © Life.ru

Блюда из меню Госдумы. Фото © Life.ru

Блюда из меню Госдумы. Фото © Life.ru

Блюда из меню Госдумы. Фото © Life.ru

Блюда из меню Госдумы. Фото © Life.ru

Блюда из меню Госдумы. Фото © Life.ru

Блюда из меню Госдумы. Фото © Life.ru

Блюда из меню Госдумы. Фото © Life.ru

«Завтрак за 100 рублей»: Депутаты рассказали Life.ru, что едят в столовой ГД и сколько на это тратят
«Завтрак за 100 рублей»: Депутаты рассказали Life.ru, что едят в столовой ГД и сколько на это тратят

Ранее Life.ru рассказывал о том, как после нашей публикации из буфета Госдумы полностью исчез алкоголь, в том числе спиртное из недружественных России стран. Причём от выхода публикации до освобождения меню от горячительных напитков прошло всего пять дней. Работницы буфета немного этому расстроились.

Обложка ©

pixabay

Юрий Лысенко
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