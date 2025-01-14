Магнитные бури 2025: Как корональная дыра на Солнце испортит всем метеозависимым год Змеи На Солнце впервые за всю историю появилась действительно большая корональная дыра. Если вы — метеозависимый человек или GPS-спутник, то для вас это ужасные новости: магнитных бурь будет ещё больше. Как обезопасить себя от разбушевавшегося Солнца, рассказывает Life.ru. 14 января, 06:00 Когда ждать первых магнитных бурь после появления дыры на Солнце. Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Artem Furman, Artsiom P

На Солнце появилась корональная дыра размером в добрую четверть от всей поверхности важнейшей для нас звезды. Эти новости нельзя назвать хорошими: из-за сего беспрецедентного явления появился сильный поток быстрых солнечных ветров, а они, в свою очередь, провоцируют на поверхности Земли магнитные бури. Рассказываем, чего конкретно стоит ожидать от дыр на Солнце и как пережить 2025-й, если вы метеозависимы.

Что такое корональные дыры на Солнце

Корональная дыра — это область на поверхности звезды, где плотность и температура плазмы снижены. Фото © Telegram / Космическая погода — новости

Ни для кого не секрет, что поверхность Солнца состоит из плазмы — по сути, газов, насыщенных ионами, то есть заряженными частицами. Корональные дыры — это те места на звезде, где плотность и температура этой плазмы становятся наиболее низкими. В таких провалах образуется область, притягивающая к себе солнечные ветры разной интенсивности. А такой ветер зачастую способен вызывать возмущения в магнитном поле Земли.

Почему количество магнитных бурь в 2025 году увеличится

Корональные дыры свидетельствуют о том, что часть солнечной плазмы стала солнечным ветром, главной причиной образования магнитных бурь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Naeblys

Корональные дыры на Солнце — это одна из причин возникновения потоков солнечного ветра. Когда на поверхности нашей звезды образуется такая корональная «вмятина», плазма, «вытекающая» из поверхности во время образования корональной дыры, становится частью солнечного ветра. Обильные солнечные ветры становятся причиной серьёзных магнитных бурь, а ещё могут вызвать появление северного сияния. 2024 год уже стал рекордсменом по солнечной активности и количеству северных сияний в средних широтах — чего ждать от огромных корональных дыр 2025 года, подскажет только время.

В то же время корональные дыры не считаются прямой причиной сильных геомагнитных бурь. Период, в который на Солнце образуются эти «вмятины», считается периодом ремиссии — то есть сниженной солнечной магнитной активности. Расслабляться, впрочем, не стоит: 2024 год должен был быть достаточно мягким годом солнечного цикла, но реальная активность Солнца превзошла ожидаемую на целых 70%.

Какая ещё активность на Солнце приводит к сильным магнитным бурям

Корональные дыры — следствие корональных выбросов, когда большое количество плазмы «выплёскивается» из поверхности Солнца или другой звезды. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Доказанные виновники сильных магнитных бурь на Земле — корональные выбросы массы, которые являются прямой причиной возникновения корональных дыр. Явления представляют собой сильный выброс вещества, из которого состоит звёздная корона. Как правило, это плазма. Поэтому освободившаяся при корональном выбросе плазма становится частью звёздного ветра, долетая в его составе до планет звёздной системы и вызывая возмущения в их геомагнитном поле.

Солнце и Земля тут не исключение. Чем сильнее будет корональный выброс на Солнце, тем больше плазмы высвободится и станет частью солнечного ветра, тем большее количество ветра долетит до Земли и тем сильнее будет магнитная буря. Корональные дыры при этом являются даже хорошим знаком: они показывают, что большой корональный выброс уже произошёл, а значит, у нас есть время передохнуть, переживая слабые магнитные бури. До следующего коронального выброса.

Как снизить влияние на организм магнитных бурь в 2025 году

Чтобы сохранить здоровье во время магнитных бурь, сделайте лёгкую зарядку, наладьте режим питания и сна. Фото © Freepik

Врачи сходятся во мнениях насчёт того, каким именно образом можно снизить влияние магнитных бурь на наше здоровье. Вот несколько рекомендаций, которые позволят вам чувствовать себя относительно хорошо даже во время пятибалльного геомагнитного шторма. Сократите физические нагрузки.

Спите не менее восьми часов в сутки.

Чередуйте работу с отдыхом.

Примите контрастный душ.

Сделайте лёгкую зарядку.

Откажитесь от кофе и чая, пейте чистую воду или соки.

Сократите количество жирных блюд, увеличьте количество фруктов и овощей.

Эти простые рекомендации помогут сохранить хорошее самочувствие в случае, если вы метеозависимы, а синоптики обещают сильные возмущения в геомагнитном поле Земли. Постарайтесь следить за своим организмом, в особенности за пульсом и давлением.

Когда закончится пик солнечной активности

Прямо сейчас мы находимся посреди 11-летнего цикла солнечной активности. С этим связано обилие магнитных бурь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena11

Прямо сейчас происходит пик 11-летнего цикла солнечной активности. Предыдущий цикл продолжался с января 2009 года по декабрь 2019 года и был ощутимо слабее нынешнего. Сейчас же смена полюсов на Солнце сопровождается бурными выбросами плазмы, которые напрямую влияют на жизнь и на Земле, например самочувствие людей или работу электроприборов.

Получается, сейчас мы находимся в самой середине цикла. На этот период обычно приходится пик солнечной активности, сопровождаемый сильными корональными выбросами и магнитными бурями. Окончания этого цикла и успокоения светила стоит ожидать в течение четырёх или пяти лет, то есть в 2029–2030 году.

Теперь вы знаете чуть больше о таинственной корональной дыре, появившейся на Солнце в 2025 году. Мы также объяснили, что это за явление, как оно связано с корональными выбросами и стоит ли нам готовиться к высокобалльным магнитным бурям. Если вас интересует, как часто магнитные бури прогнозируют учёные в 2025 году, то Life.ru уже про это писал.

Авторы Анна Волкова