Магнитные бури – 2025. Каких сюрпризов ждать от Солнца в новом году Гелиофизик напомнил, что в 2024-м никто не ожидал такого количества мощных солнечных вспышек. 6 января, 21:25 Солнечные частицы иногда вызывают недомогания. Обложка © Шедеврум

Солнечная активность в 2025 году по всем признакам обещает примерно пойти по сценарию 2024-го, считает ведущий научный сотрудник Лаборатории солнечной физики и космических лучей Физического института имени Лебедева Сергей Богачёв. По его мнению, в наступающем году вполне стоит ожидать даже более мощных вспышек, чем случались за последнее время.

— Пока самой верхней точкой нынешнего пика солнечной активности был октябрь 2024 года. По официальному прогнозу, это будет март-апрель 2025 года. В целом я, скажем так, верю, что максимум будет выше, — сказал он в интервью Life.ru.

Напомним, самый известный и заметный для людей цикл солнечной активности длится 11 лет. За это время магнитные полюса светила меняются местами, а перед этим внутренние процессы приводят к постепенному усилению солнечных магнитных полей, что мы и наблюдаем в виде мощных вспышек, а ещё выбросов огромных масс плазмы — так называемых корональных выбросов. Когда всё это достигает Земли, происходят те самые магнитные бури: солнечные частицы бомбардируют атмосферу, космические аппараты и даже иногда вызывают недомогания.

Сергей Богачёв напомнил, что вся мировая гелиофизика на самом деле ожидала наступления нынешнего пика солнечной активности лишь в 2025 году, но в реальности он, похоже, начался ещё весной 2024-го.

Солнечный максимум удивил учёных не только ранним наступлением, но и мощностью. Фото © Шедеврум

— Я думаю, он будет продолжаться ещё как минимум до середины будущего года, — предположил доктор физико-математических наук.

Он отметил, что нынешний солнечный максимум удивил не только ранним наступлением, но и мощностью: уровень активности Солнца оказался на 70% выше ожидаемого. И это при том, что предыдущий цикл был сравнительно слабым, а в масштабах столетий сейчас должен происходить «вековой минимум» — череда не слишком суровых солнечных циклов.

Учёный подчеркнул, что «солнечный пик нельзя выключить»: в любом случае не стоит ожидать скорого окончания наступившей череды ярких событий на нашей звезде.

— Нужно два-три года на преодоление пика, поэтому Солнце успокоится лишь к 2028–2029 году, — заверил физик.

Интересно, что даже преодоление максимума солнечной активности на самом деле вовсе не означает, что в ближайшие годы уже не будет сильных геомагнитных бурь. Как рассказал Сергей Богачёв, самые мощные на сегодняшний день солнечные вспышки XXI века произошли в 2003 году, и это было через два года после пика активности светила. Примерно то же самое было и во время прошлого цикла: сильнейшие события тогда зафиксировали в 2017-м — через целых три года после максимума.

Самые мощные солнечные вспышки XXI века произошли в 2003 году. Фото © Шедеврум

А ещё наступивший солнечный максимум произвёл сильное впечатление на исследователей ионосферы — самой верхней части атмосферы Земли, которая принимает на себя основной удар космической радиации: в 2024 году полярные сияния неоднократно наблюдали в средних широтах, в том числе над Московским регионом, и такого учёные не припоминают за последние 20–30 лет.

— Если кто-то к таким событиям относится как к интересным, то есть не боится их, а, наоборот, рад возможности увидеть полярное сияние, то могу обрадовать: скорее всего, такие возможности в будущем году ещё будут, и, может быть, даже не раз, — сказал физик.

Авторы Адель Романенкова