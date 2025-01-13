Как сейчас выглядят финалистки шоу «Большие девочки» и почему быстрое похудение опасно для здоровья

Совсем скоро мы сможем посмотреть первую серию второго сезона шоу «Больших девочек». В честь такого события Life.ru решил вспомнить самых ярких участниц предыдущей части, а также самые странные курьёзы, которые произошли с ними во время или после проекта. А врач-диетолог расскажет, не опасно ли для здоровья худеть так быстро, как пришлось девушкам на шоу.

«Большие девочки» — что это за проект

«Большие девочки» — это шоу о похудении, запущенное в 2024 году телеканалом «Пятница!». Фото © VK / Большие девочки

Первый сезон шоу «Большие девочки» вышел в 2024 году. «Девочек» сняли продюсеры другого хита ТВ — проекта «Пацанки». И эти два шоу действительно похожи друг на друга. Если в «Пацанках» участвовали девушки, которые увлекались антисоциальным поведением и стремились исправить свою жизнь, став настоящими леди, то в «Больших девочках» участницы проходят испытания с целью похудеть. Градус напряжения в обоих шоу примерно одинаковый. «Большие девочки», конечно, не пьют алкоголь и не дерутся, но живут вместе в отдельном доме и проходят сложнейшие испытания. Например, первый тест первого сезона предполагал 10-километровую прогулку по грязи в стиле «цепочки заключённых». Две участницы во время испытания упали в обморок: преодолеть десять километров, будучи скованным с другими участницами тросом с карабинами и обладая лишним весом, неподготовленному человеку достаточно тяжело.

Ведущей шоу «Большие девочки» 2024 года стала тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе. На помощь в «перевоспитании» участниц проекта к ней пришли тренер женской сборной по регби Кирилл Кошарин, диетолог доктор Регина и психолог Анетта Орлова.

Каким будет второй сезон «Больших девочек»

Второй сезон «Больших девочек» начнётся 16 января 2025 года. Фото © VK / Большие девочки

Первая серия второго сезона «Больших девочек» выйдет 16 января 2025 года. В шоу участвует 13 девушек от 20 до 26 лет весом от ста килограммов. Несколько месяцев участницы нового сезона будут привыкать к здоровой пище, проходить испытания, связанные с физическими нагрузками, а иногда и психологическим давлением, работать с диетологами и психологами. Девушка, которой удастся сбросить наибольшее количество килограммов за наименьшее количество времени, получит приз в размере одного миллиона рублей.

Уже доступен трейлер второго сезона, который представляет новых участниц шоу. По сюжету все участницы по очереди садятся в винтажный автобус ЗИЛ, пока водитель не замечает, что физически не может сдвинуть машину с места. Тогда девушки «выкидывают» водителя из салона, а на его месте мы вскоре обнаруживаем экс-победительницу «Пацанок-5» Анастасию Петрову.

Вспомним героинь первого сезона «Больших девочек»

В первом сезоне «Больших девочек» приняло участие 13 девушек с лишним весом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lilith.khachatryann

В честь нового сезона проекта мы решили вспомнить нескольких героинь первой части. Сразу оговоримся: не всем из участниц удалось удержать вес, до которого те похудели на шоу. Многие начали набирать килограммы снова сразу же, как только спартанские условия проекта телеканала перестали их сдерживать. Более того, участницы столкнулись с проблемами пищеварения: у многих после сессии быстрого похудения начались гастриты или боли в желудке. Итак, рассказываем о самых запоминающихся участницах проекта «Большие девочки».

Анастасия Белозёрова

Анастасия Белозёрова, участница первого сезона проекта «Большие девочки». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / belozerrrova

Девушка пришла на проект с весом 144 килограмма и уверенностью, что после похудения её парень обязательно предложит пожениться. Так и случилось: Белозёрова похудела на рекордные 45 килограммов, а молодой человек сделал ей предложение прямо в телестудии, где снимали проект. После шоу, впрочем, удерживать вес оказалось немного сложно: девушка набрала около 11 килограммов.

Амина Усманилаева

Амина Усманилаева, участница «Пацанок» и «Больших девочек». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / amahasla_78, © VK / Большие девочки

Амина — это бывшая участница проекта «Новые пацанки», она заняла всего лишь второе место. В «Больших девочках», впрочем, тоже выиграть не удалось, так что Амина не выдержала второго проигрыша подряд и ушла со съёмочной площадки в слезах. Потом Амина вспоминала, что за время съёмок у неё открылось две язвы и началось внутреннее кровотечение: такой угрозы здоровью не было даже на знаменитых своей жестокостью «Пацанках». Однако 38 сброшенных килограммов позволили девушке сильно поднять самооценку.

Арина Киселёва

Арина Киселёва, самая стройная участница первого сезона «Больших девочек». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kiselevva.ari

Арина Киселёва, в прошлом занимавшаяся бальными танцами, вызвала возмущение своих коллег по проекту, как только там появилась: девушки посчитали, что, в отличие от них, она не обладает лишним весом. Арина дошла до полуфинала и покинула проект всего с 78 килограммами. Потом, впрочем, девушка снова начала набирать вес.

Элнара Меликова

Элнара Меликова, участница первых «Больших девочек», начала худеть сама и сбросила так более 50 кг. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elya.fitt

Элнара была единственной из участниц, кто долго не задержался на проекте и начал худеть самостоятельно, достигнув в этом деле внушительных успехов. Меликовой удалось постройнеть с 226 до 174 килограммов. Эльнара продолжила худеть, в итоге сбросив 54 килограмма и добившись веса в 120 кг. Потом снова набрала 36 кг, но верит, что правильное питание и тренировки приведут её к фигуре мечты.

Алёна Костюк

Алёна Костюк из первых «Больших девочек» пришла на проект с весом 242 килограмма. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / k.o.s.t.y.u.k95

Самая большая «девочка» Алёна Костюк пришла на проект с весом в 242 килограмма. При этом 100 кг она набрала всего за семь лет. На тренировках девушка проявляла низкую активность, но ей всё равно удалось похудеть на внушительные 43 килограмма: с проекта Костюк ушла в весе 199 кг. Девушка продолжает худеть до сих пор и на данный момент весит около 190 кг, но стремится к заветным 120.

Финалистка первого сезона «Больших девочек»

Лилит Хачатрян, финалистка первого сезона шоу «Большие девочки». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lilith.khachatryann

Победительницей первого сезона стала Лилит Хачатрян. Девушка рассказывала, что, несмотря на стремительно набранный лишний вес, изо всех сил пыталась остаться женственной. В этом ей помогли танцы: ямайский дэнсхолл, хай-хиллз, а также танец живота. На проекте Лилит оперативно сбросила 40 кг и стала победительницей. Позже девушка рассказывала, что после проекта у неё обострился гастрит, а врачи стали подозревать ещё более страшную болезнь — панкреатит.

А как скажется на здоровье быстрая потеря веса

Несмотря на популярность шоу «Большие девочки», диетологи предупреждают: быстрое похудение опасно для вашего здоровья. Фото © Freepik / KamranAydinov

Life.ru поговорил с диетологом Еленой Соломатиной, чтобы выяснить, насколько безопасно для здоровья стремительно сбрасывать десятки килограммов веса. Эксперт выдала профессиональный вердикт: быстрое похудение — опасная затея. Любой организм стремится к равновесию, а в случае набора лишнего веса адаптируется под ваши килограммы.

Он так подстроил свои органы и системы, что этот лишний вес как-то вписался во всю структуру. Как в любом государстве или механизме, когда всё работает с учётом этого и потом мы вдруг решили всё это дёрнуть, быстро отобрать, обанкротить какие-то жировые клетки, начинается паника. Елена Соломатина Диетолог

Что из этого следует? Что вдруг нужно всё сразу перестраивать, менять квалификацию белков, ферментов и так далее. Мозг думает, что началась какая-то катастрофа: техногенная, война, голод или засуха, — потому что вдруг резко стали востребованы жировые запасы. Кроме того, повторные похудения могут повлиять на обмен веществ в вашем организме: если в первый раз экстренно похудеть у вас получилось, то во второй раз организм может принять похудение за «ложную тревогу».

Организм не понимает, как долго это продлится. Поэтому сначала отдаёт, а потом, когда такое происходит снова, не станет, помня о том стрессе. Для него такое похудение означает что-то плохое у хозяина: он не может охотиться, убежать, может, он ранен. Нужно эти жировые запасы обязательно накапливать всеми силами, хоть из капустного листа, хоть как-то. Елена Соломатина Диетолог

В целом Соломатина считает, что чем больше мы вмешиваемся в естественный процесс обмена веществ в нашем теле, тем хуже нам в итоге становится. Частые и стремительные марафоны похудения могут нарушить взаимодействие полезных штаммов бактерий, которые помогают нашему пищеварению, а ещё плохо повлиять на общее здоровье. Эти и другие экстренные вмешательства в работу организма делают нас только слабее.

Если раньше, во времена более процветающие, можно было отдать жир на энергию и на другие нужды, то сейчас нет, мы уже входим в режим строжайшей экономии. Главное, что нужно, — запасать жир, поскольку это и энергетический запас, и строительный. Потому что мембраны клеток тоже из холестерина строятся, там и стероидные гормоны, и половые. Плюс это ещё и теплоизоляционный материал. Поэтому жир организм будет экономить, ожидая очередной диеты или большого потрясения. Чем чаще мы набираем и сбрасываем вес, тем сложнее это сделать снова в дальнейшем. Елена Соломатина Диетолог