Как выглядят Макаров, Перепечко и другие звёзды «Кадетства» спустя 16 лет после окончания сериала

13 января — день рождения Александра Головина. Исполнителю роли Максима Макарова сегодня исполняется 36 лет. Он был главным героем культового сериала «Кадетство», который вышел в эфир в далёком 2006 году и моментально стал настоящим феноменом. Последний эпизод показали больше 16 лет назад, и вот как герои изменились за это время.

Александр Головин (Максим Макаров)

Как сложилась жизнь актёров «Кадетства». Кадр из фильма «Кадетство», режиссёр Сергей Арланов, сценарист Леонид Купридо / Kinopoisk, © VK / Александр Головин

Когда-то он играл избалованного сына мэра, которого отправили на перевоспитание в Суворовское училище. Сегодня Александр — успешный актёр, на счету которого более 70 ролей. Среди них — популярные фильмы «Ёлки» и «В спорте только девушки». А 2025 год обещает быть для него особенно насыщенным: зрители ждут сразу шесть премьер с участием Александра. В личной жизни у Головина тоже всё хорошо. Летом 2023 года он женился на актрисе Александре Поповой, с которой встречался два года. У него также есть дочь Оливия от предыдущих отношений. Сначала Александр Головин не принимал девочку, но спустя год признал отцовство и теперь активно участвует в жизни маленькой Оливии.

Павел Бессонов (Степан Перепечко)

Герои «Кадетства» 16 лет спустя. Кадр из фильма «Кадетство», режиссёр Сергей Арланов, сценарист Леонид Купридо / Kinopoisk, © VK / Павел Бессонов

Наивный и добродушный Степан Перепечко стал любимцем публики благодаря своей искренности. Однако Павлу Бессонову было непросто отделиться от этого образа. После «Кадетства» актёр пропал с экранов, пробовал себя в разных профессиях — от таксиста до администратора салона красоты. Но 2024 год стал для Павла Бессонова переломным: он вернулся в кино, снявшись в «Брате-3». Поклонники надеются, что это не разовый проект, а начало новой главы в его карьере. Сегодня 33-летний Бессонов продолжает бороться с последствиями прошлого, включая тяжёлые психологические травмы и проблемы со здоровьем.

Артур Сопельник (Александр Трофимов)

Куда пропали актёры «Кадетства». Кадр из фильма «Кадетство», режиссёр Сергей Арланов, сценарист Леонид Купридо / Kinopoisk, © VK / Артур Сопельник

Артуру, сыгравшему романтичного Александра Трофимова, удалось построить успешную карьеру. После сериала парень снялся в таких проектах, как «Фурцева» и «Абрек». В 2023 году актёр стал лицом драмеди (жанр, сочетающий комедию и драму) «Абьюзеры», а фильмография знаменитости насчитывает более 40 работ. Сейчас Артур Сопельник счастлив в браке с художницей по гриму Елизаветой Туляковой. Они долго узнавали друг друга, прежде чем решиться на серьёзные отношения, и теперь 33-летний актёр часто делится трогательными фотографиями с женой.

Борис Корчевников (Илья Синицын)

Актёры «Кадетства»: что с ними сейчас. Кадр из фильма «Кадетство», режиссёр Сергей Арланов, сценарист Леонид Купридо / Kinopoisk, © VK / Борис Корчевников

В сериале он был амбициозным Ильёй Синицыным, который мечтал стать военным. На момент съёмок Борису было уже 24 года, но тот убедительно играл подростка. Сейчас он больше известен как телеведущий, а его шоу «Судьба человека» пользуется большой популярностью. Борис Корчевников не скрывает, что его здоровье оставляет желать лучшего. Ещё в 2015 году актёру и ведущему удалили опухоль головного мозга, что повлияло на слух. Несмотря на это, Борис активно работает, пусть личная жизнь и остаётся для него закрытой темой. В свои 42 года Корчевников признаётся, что работа для него важнее всего.

Аристарх Венес (Илья Сухомлин)

Герои «Кадетства» тогда и сейчас: как изменилась их жизнь. Кадр из фильма «Кадетство», режиссёр Сергей Арланов, сценарист Леонид Купридо / Kinopoisk, © Wikipedia / Svklimkin

Роль Ильи Сухомлина принесла ему первую популярность. Однако настоящим прорывом для актёра стал сериал «Закон каменных джунглей». Сейчас в карьере Аристарха Венеса новый виток: в 2025 году выйдут сразу несколько фильмов с его участием. В том числе драма о событиях в Мариуполе. Что касается личной жизни, 35-летний Венес пока не нашёл свою вторую половинку. Он мечтает о семье, но сейчас сосредоточен на карьере. Поклонницы же не устают приписывать ему романы с коллегами, хотя сам Аристарх к этому относится с иронией.

Кирилл Емельянов (Алексей Сырников)

Что стало с актёрами «Кадетства» спустя 16 лет. Кадр из фильма «Кадетство», режиссёр Сергей Арланов, сценарист Леонид Купридо / Kinopoisk, © VK / Кирилл Емельянов

Кирилл играл сложного персонажа — Алексея Сырникова, который прошёл путь от хулигана до друга. Сегодня он востребованный актёр, у которого на счету более чем 30 проектов. Личная жизнь 33-летнего Емельянова полна скандалов. Его брак с Екатериной Директоренко закончился громким разводом. У актёра двое сыновей, но экс-супруга неоднократно обвиняла его в нежелании участвовать в их воспитании. Кроме того, Кирилл несколько раз оказывался в центре неприятных историй из-за своего взрывного характера.