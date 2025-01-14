Режим ЧС межмуниципального уровня введён в Энгельсе из-за пожара на предприятии

После возгорания на промышленном предприятии в Энгельсе власти Саратовской области ввели режим ЧС межмуниципального уровня. Специалисты предпринимают все необходимые меры для устранения последствий атаки украинских БПЛА.

«Принято решение ввести режим ЧС межмуниципального уровня. Это необходимо для оперативного взаимодействия служб и консолидации всех сил и средств для ликвидации возгорания», — написал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в телеграм-канале.

Ответственным за координацию на месте ЧП стал начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин. Решение о введении режима ЧС было принято на заседании оперативного штаба.