Режим ЧС межмуниципального уровня введён в Энгельсе из-за пожара на предприятии
Роман Бусаргин провёл оперативное совещание по пожару в Энгельсе. Обложка © Telegram / Роман Бусаргин
После возгорания на промышленном предприятии в Энгельсе власти Саратовской области ввели режим ЧС межмуниципального уровня. Специалисты предпринимают все необходимые меры для устранения последствий атаки украинских БПЛА.
«Принято решение ввести режим ЧС межмуниципального уровня. Это необходимо для оперативного взаимодействия служб и консолидации всех сил и средств для ликвидации возгорания», — написал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в телеграм-канале.
Ответственным за координацию на месте ЧП стал начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин. Решение о введении режима ЧС было принято на заседании оперативного штаба.
Напомним, ВСУ сегодня провели массированную атаку на Саратов и Энгельс. Средствами противовоздушной обороны ликвидировано большое количество целей. Момент взрыва украинского дрона над Энгельсом попал на видео. После ликвидации беспилотников в Саратовской и Брянской областях обнаружили кумулятивные бомбы КЗ-6 весом около 5 кг. Такие заряды создают направленный поток металла при взрыве, что обеспечивает значительное пробивное действие.