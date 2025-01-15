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Регион
14 января, 22:38

Сотрудники МЧС локализовали пожар на территории мебельного цеха в Дагестане

Спасателям МЧС России удалось локализовать пожар на территории мебельного цеха в Дагестане, сообщили в пресс-службе ведомства. Также министерство опубликовало кадры с места возгорания.

Кадры тушения пожара. Видео © Telegram / МЧС России

По информации Mash, огонь с мебельного цеха успел перекинуться на четыре частных дома. Из огня спасли семерых человек, утверждает канал.

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Режим ЧС межмуниципального уровня введён в Энгельсе из-за пожара на предприятии

Напомним, пожар вспыхнул на территории мебельного цеха в ночь на 15 января. Огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров.

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Telegram / МЧС России

Анатолий Цейко
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