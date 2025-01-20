В Петербурге эвакуировали посетителей ТЦ «Европолис» из-за пожара

В торговом центре «Европолис» в Санкт-Петербурге произошёл пожар, всех посетителей эвакуировали. Возгорание случилось в складском помещении первого этажа, огонь распространился на площади 7 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба питерского МЧС.

Из ТЦ «Европолис» в Петербурге эвакуировали людей из-за пожара. Видео © VK / • ЧП ДТП • Происшествие • Санкт-Петербург • СПБ

«В 11:30 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 6 единиц техники и 28 человек личного состава», — пояснили в пресс-службе.

По информации телеграм-канала «Mash на Мойке» из здания во время эвакуации правоохранители вывели двух молодых людей возрастом около 20 лет. Очевидцы рассказывали, что именно они пытались поджечь ТЦ, однако во вневедомственной охране заявили, что их задержание не связано с возгоранием.