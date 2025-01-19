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Регион
19 января, 10:27

Пожарные спасли 51 человека из горящего общежития в Курганской области

В Шадринске Курганской области при пожаре в пятиэтажном общежитии спасли 51 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, в общежитии загорелись две комнаты. Приехавшие на место ЧП пожарные эвакуировали из здания 51 человека, 15 из них — дети. Известно об одной пострадавшей.

  • Кадр с места пожара в Шадринске. Фото © Telegram / МЧС Курганской области
    Кадр с места пожара в Шадринске. Фото © Telegram / МЧС Курганской области
  • Кадр с места пожара в Шадринске. Фото © Telegram / МЧС Курганской области
    Кадр с места пожара в Шадринске. Фото © Telegram / МЧС Курганской области
  • Кадр с места пожара в Шадринске. Фото © Telegram / МЧС Курганской области
    Кадр с места пожара в Шадринске. Фото © Telegram / МЧС Курганской области
  • Кадр с места пожара в Шадринске. Фото © Telegram / МЧС Курганской области
    Кадр с места пожара в Шадринске. Фото © Telegram / МЧС Курганской области
  • Кадр с места пожара в Шадринске. Фото © Telegram / МЧС Курганской области
    Кадр с места пожара в Шадринске. Фото © Telegram / МЧС Курганской области

Кадр с места пожара в Шадринске. Фото © Telegram / МЧС Курганской области

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Пожар на площади 60 квадратных метров был ликвидирован 28 специалистами и 8 единицами техники МЧС. Причину происшествия в настоящее время устанавливают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что двое маленьких детей погибли в результате пожара в Курской области. Старшему было три года, а младшему — всего годик.

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Telegram / МЧС Курганской области

Наталья Демьянова
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