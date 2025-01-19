Пожарные спасли 51 человека из горящего общежития в Курганской области

В Шадринске Курганской области при пожаре в пятиэтажном общежитии спасли 51 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, в общежитии загорелись две комнаты. Приехавшие на место ЧП пожарные эвакуировали из здания 51 человека, 15 из них — дети. Известно об одной пострадавшей.











Пожар на площади 60 квадратных метров был ликвидирован 28 специалистами и 8 единицами техники МЧС. Причину происшествия в настоящее время устанавливают правоохранительные органы.