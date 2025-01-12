В Москве бомж решил покурить в своей палате в больнице и сгорел заживо
РИА «Новости»: В больнице №2 в Москве произошёл пожар, один человек погиб
В московской Инфекционной клинической больнице №2 произошёл пожар. Причиной возгорания стало курение пациента в своей постели. Зачинщик пожара погиб, других пострадавших нет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.
Там также рассказали некоторые подробности произошедшего: пациент был без определённого места жительства, а площадь возгорания составила около 1 квадратного метра. Пожарных вызвал сосед по палате, который сам не пострадал.
На месте работают следственные органы, которые установят все обстоятельства и причины произошедшего. Точную причину смерти пострадавшего выяснят в ходе специализированной экспертизы и следственных мероприятий.
Ранее в Краснодаре юрист обвинил местную больницу в том, что врачи не заметили отклонений в состоянии беременной женщины. Молодая мама, ожидавшая двойню, трагически скончалась вместе с детьми. По словам родственников, специалисты провели УЗИ, но не выявили никаких отклонений у 36-летней Виктории, которая жаловалась на сильные боли внизу живота. Позже врачи провели экстренную операцию в попытке спасти детей, но, к сожалению, они родились мёртвыми. Спустя две недели скончалась и сама мама.
Life.ru / Kandinsky 3.1