В Москве бомж решил покурить в своей палате в больнице и сгорел заживо

В московской Инфекционной клинической больнице №2 произошёл пожар. Причиной возгорания стало курение пациента в своей постели. Зачинщик пожара погиб, других пострадавших нет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.

Там также рассказали некоторые подробности произошедшего: пациент был без определённого места жительства, а площадь возгорания составила около 1 квадратного метра. Пожарных вызвал сосед по палате, который сам не пострадал.

На месте работают следственные органы, которые установят все обстоятельства и причины произошедшего. Точную причину смерти пострадавшего выяснят в ходе специализированной экспертизы и следственных мероприятий.