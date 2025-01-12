Молодая мама из Краснодара умерла во время беременности двойней вместе с малышами

В Краснодаре молодая мама, ожидавшая двойню, трагически скончалась вместе с детьми во время беременности. Родные и юрист семьи обвиняют местную больницу в том, что врачи не заметили отклонений в состоянии женщины.

По информации SHOT, 36-летняя Виктория (имя изменено) два года назад зарегистрировалась в роддоме Краснодара, ожидая рождения двойни мальчиков. У нее и её мужа уже были дети. На 29-й неделе беременности Виктория почувствовала сильную боль внизу живота и была направлена в роддом. По словам родственников, врачи провели УЗИ, но не выявили никаких отклонений. Вместо того чтобы провести срочное кесарево сечение, Викторию с сильными болями отправили в местную больницу скорой помощи, где хирург заподозрил разрыв матки.

Женщина начала терять сознание, а её кожа приобрела зеленоватый оттенок. Врачи провели экстренную операцию в попытке спасти детей, но, к сожалению, они родились мёртвыми. Спустя две недели скончалась и сама Виктория.

Теперь ее семья обвиняет врачей роддома в халатности. Близкие утверждают, что медики не обратили должного внимания на ухудшающееся состояние женщины и не назначили необходимое лечение. Также на её здоровье негативно сказалась транспортировка между медицинскими учреждениями.

Юрист семьи Николай Чернушка сообщил, что проведенная экспертиза выявила множество недостатков в оказании медицинской помощи. Ответственного врача уволили, но она не признала своей вины. Семья уже третий год пытается добиться справедливости.

В настоящее время уголовное дело находится в суде. Родные погибшей надеются на наказание виновных и получение компенсации за пережитые страдания.