«Сказали, проснётся и перезвонит»: В роддоме на Урале от мужа скрыли смерть жены и ребёнка

Женщина скончалась в роддоме №1 города Магнитогорска Челябинской области. Также умер и её малыш. Муж до последнего не знал, что происходит, и думал, что супруга просто спит, сообщает Ura.ru. Факт гибели матери и ребёнка уже подтвердили в министерстве здравоохранения региона.

«С вечера 12.11.2024 по утро 13.11.2024 года не выходила на связь. Муж позвонил, врачи сказали, что она спит, проснётся и перезвонит. Затем абсолютно чужой человек передал, что там что-то не так», — рассказала подруга погибшей.

Изначально беременную положили в роддом на сохранение из-за многоводья. Врачи заметили крупный плод и в 6 утра 12 ноября перевели её в предродовую палату. Женщина постоянно держала связь с мужем, а потом пропала. Испуганный супруг приехал в больницу и узнал, что ребёнок погиб, а жена в коме.

«Говорят, прилетал хирург из Челябинска, оперировал, но вечером 13 ноября нам сообщили, что она умерла. Здесь нет никакого сомнения, что была ошибка врача!» — уверена девушка.

В министерстве здравоохранения Челябинской области заявили, что больницу ждёт крупная проверка. Также будет дана оценка действий медиков на всех этапах работы с пациентом.