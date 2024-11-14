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14 ноября, 14:18

«Сказали, проснётся и перезвонит»: В роддоме на Урале от мужа скрыли смерть жены и ребёнка

Роженица с ребёнком впала в кому и умерла в Магнитогорском роддоме №1

Женщина скончалась в роддоме №1 города Магнитогорска Челябинской области. Также умер и её малыш. Муж до последнего не знал, что происходит, и думал, что супруга просто спит, сообщает Ura.ru. Факт гибели матери и ребёнка уже подтвердили в министерстве здравоохранения региона.

«С вечера 12.11.2024 по утро 13.11.2024 года не выходила на связь. Муж позвонил, врачи сказали, что она спит, проснётся и перезвонит. Затем абсолютно чужой человек передал, что там что-то не так», — рассказала подруга погибшей.

Изначально беременную положили в роддом на сохранение из-за многоводья. Врачи заметили крупный плод и в 6 утра 12 ноября перевели её в предродовую палату. Женщина постоянно держала связь с мужем, а потом пропала. Испуганный супруг приехал в больницу и узнал, что ребёнок погиб, а жена в коме.

«Говорят, прилетал хирург из Челябинска, оперировал, но вечером 13 ноября нам сообщили, что она умерла. Здесь нет никакого сомнения, что была ошибка врача!» — уверена девушка.

В министерстве здравоохранения Челябинской области заявили, что больницу ждёт крупная проверка. Также будет дана оценка действий медиков на всех этапах работы с пациентом.

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Ранее Life.ru рассказывал о трагедии, которая произошла в Люберецком роддоме. Там во время сложных родов врач-акушер раздавил голову ребёнку. Медик доставал малыша щипцами из утробы матери. Новорождённого сразу положили в реанимацию, но он умер через день. По данным судмедэкспертизы, в результате такого родоразрешения у ребёнка возник отёк мозга, кровоизлияние в желудок, лёгкие, мочевой пузырь, селезёнку, почки, а также был диагностирован перелом ключицы, кефалогематомы, гематомы и ссадины на лице.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Purd77

Наталья Афонина
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