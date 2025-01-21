Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с пожаром на горнолыжном курорте
Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со страшным пожаром на горнолыжном курорте в Болу. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара, произошедшего на горнолыжном курорте в провинции Болу. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказано в телеграмме.
Напомним, что пожар охватил 12-этажное здание отеля на горнолыжном курорте в провинции Боул. По информации турецких СМИ, в момент трагедии в гостинице проживало 237 постояльцев. Число жертв, по последним данным, выросло до 66 человек. В результате возгорания пострадал 51 гость отеля.