Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с пожаром на горнолыжном курорте

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со страшным пожаром на горнолыжном курорте в Болу. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара, произошедшего на горнолыжном курорте в провинции Болу. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказано в телеграмме.