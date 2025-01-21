В Турции задержали владельца отеля, в котором произошёл унёсший жизни десятков людей пожар

После пожара в турецком отеле, расположенном на горнолыжном курорте в провинции Болу, в рамках расследования уголовного дела задержаны четыре человека. Как сообщает Министр юстиции страны Йылмаз Тунч в соцсети Х, в числе взятых под стражу оказался владелец гостиницы, в которой произошла трагедия.

Известно, что в отеле, где в огне погибли 66 человек, регулярно проходили проверки, однако нарушений и недочётов в работе и противопожарной безопасности выявлено не было.