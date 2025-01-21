Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 января, 15:43

В Турции задержали владельца отеля, в котором произошёл унёсший жизни десятков людей пожар

Минюст Турции: После пожара в отеле горнолыжного курорта задержаны 4 человека

После пожара в турецком отеле, расположенном на горнолыжном курорте в провинции Болу, в рамках расследования уголовного дела задержаны четыре человека. Как сообщает Министр юстиции страны Йылмаз Тунч в соцсети Х, в числе взятых под стражу оказался владелец гостиницы, в которой произошла трагедия.

Известно, что в отеле, где в огне погибли 66 человек, регулярно проходили проверки, однако нарушений и недочётов в работе и противопожарной безопасности выявлено не было.

На пепелище продолжают работать пять экспертов, которым предстоит разобраться в случившемся, выявить недочёты в работе гостиницы и установить причины возгорания.

Появилось видео пожара в многоэтажке в Смоленске после атаки дронов ВСУ
Появилось видео пожара в многоэтажке в Смоленске после атаки дронов ВСУ

Напомним, что пожар на турецком курорте Карталкая начался в ресторане 12-этажного деревянного отеля Grand Kartal. Огонь быстро распространялся в деревянной постройке. По последним уточнённым данным, в результате возгорания погибли 66 человек, еще 51 пострадал. Российский президент Владимир Путин выразил турецкому лидеру соболезнования в связи с трагедией.

Обложка ©

ntv

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Турция
  • В мире
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar