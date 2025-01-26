Владелец сгоревшего отеля в Турции нашёл «виновных» в смертоносном пожаре
Владелец отеля в Болу Эргюль обвинил в пожаре шеф-повара, электрика и охранников
Хозяин отеля Grand Kartal в турецкой провинции Болу Халит Эргюль, где в результате пожара погибли 78 человек, перенёс всю ответственность за происшествие на сотрудников, обвинив в особенности шеф-повара, электрика и охранников. Об этом сообщает Karar со ссылкой на заявления Эргюля на суде.
«Владелец отеля Халит Эргюль, арестованный после трагедии в Карталкая, Болу, в своём заявлении возложил всю ответственность на персонал и консультантов. В своём заявлении Эргюль особенно обвинил шеф-повара, кухонный персонал, электрика отеля и охранников», — пишет газета.
Ответчик добавил, шеф-повар несёт ответственность за электроприборы на кухне, а за кнопки пожарной сигнализации отвечает электрик. Уже арестованы 15 человек в ходе расследования.
Напомним, сильный пожар охватил 12-этажное здание отеля Grand Kartel в ночь на 21 января. Пламя быстро распространялось по деревянному строению, ранее сообщалось о 76 погибших и более чем 50 пострадавших. Причины возгорания расследуются. Было известно о девяти задержанных, включая владельца отеля. В турецком Минюсте утверждают, что отель регулярно проходил проверки на пожарную безопасность и замечаний к нему не имелось.
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