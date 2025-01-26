Владелец сгоревшего отеля в Турции нашёл «виновных» в смертоносном пожаре

Хозяин отеля Grand Kartal в турецкой провинции Болу Халит Эргюль, где в результате пожара погибли 78 человек, перенёс всю ответственность за происшествие на сотрудников, обвинив в особенности шеф-повара, электрика и охранников. Об этом сообщает Karar со ссылкой на заявления Эргюля на суде.

«Владелец отеля Халит Эргюль, арестованный после трагедии в Карталкая, Болу, в своём заявлении возложил всю ответственность на персонал и консультантов. В своём заявлении Эргюль особенно обвинил шеф-повара, кухонный персонал, электрика отеля и охранников», — пишет газета.