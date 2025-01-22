Эрдоган расплакался на похоронах семьи, погибшей в пожаре на курорте в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на похоронах погибших при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая. Фото © ТАСС / EPA / POOL / Adem Altan
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал волю эмоциям во время траурной церемонии прощания с жертвами пожара, охватившего горнолыжный курорт в провинции Болу. Кадры появления главы государства в слезах на похоронах показывал телеканал TRT Haber.
Трагедия, по последним данным, унесла жизни 76 постояльцев. Эрдоган посетил похороны семьи, восемь человек которой не смогли выбраться из горящего здания. Турецкий лидер не смог сдержать эмоций и расплакался.
Напомним, пожар на курорте Карталкая в Турции начался в ресторане 12-этажного отеля Grand Kartal. Огонь быстро распространился по деревянному зданию, в итоге погибли 76 человек, более 50 пострадали. Причины возгорания выясняются. В рамках расследования задержаны 9 человек, в том числе владелец отеля. Известно, что гостиница постоянно проходила проверки и нареканий к ней не было.