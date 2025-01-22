Эрдоган расплакался на похоронах семьи, погибшей в пожаре на курорте в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал волю эмоциям во время траурной церемонии прощания с жертвами пожара, охватившего горнолыжный курорт в провинции Болу. Кадры появления главы государства в слезах на похоронах показывал телеканал TRT Haber.

Трагедия, по последним данным, унесла жизни 76 постояльцев. Эрдоган посетил похороны семьи, восемь человек которой не смогли выбраться из горящего здания. Турецкий лидер не смог сдержать эмоций и расплакался.