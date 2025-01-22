Финконсультант сериала «Клюквенный щербет» погиб в страшном пожаре в турецком отеле
В пожаре в Турции вместе с семьёй погиб финконсультант Gold Film Недим Тюркмен
Пожар, вспыхнувший в ночь на 21 января в отеле горнолыжного курорта Карталкая в Турции, унёс жизнь Недима Тюркмена — финансового консультанта студии Gold Film, создавшей сериалы «Клюквенный щербет» и «Красные бутоны» — и его семьи. Об этом в социальной сети сообщила пресс-служба кинокомпании.
«Да помилует Бог наших граждан, погибших в результате пожара в отеле в Карталкая, Болу, и мы желаем скорейшего выздоровления раненым. С глубокой печалью мы узнали, что в результате этой катастрофы погиб наш ценный финансовый советник Недим Тюркмен и его семья. Выражаем соболезнования всем родным и близким семьи Тюркмен», — говорится в публикации.
Турецкие СМИ сообщали, что Тюркмен отправился вместе с родными на отдых в отель. Его друзья начали переживать, когда связь с мужчиной пропала. Когда в здании вспыхнуло пламя, дочь Недима Ала опубликовала призыв о помощи в социальных сетях. Этот пост стал для неё последним.
«Номер 9013, сторона с видом на взлётно-посадочную полосу, никаких вестей от моей семьи, мы застряли в огне, срочно», — приводит сообщение девушки турецкий телеканал Т24.
Позже самые худшие опасения знакомых семьи Тюркмен подтвердил коллега пропавшего Исмаил Саймаз. Вместе с Недимом погибли его самые близкие люди: супруга Айша, 18-летняя дочь Ала и 22-летний сын Юсуф.
Напомним, в ночь на 21 января на турецком курорте Карталкая в ресторане 12-этажного отеля Grand Katral вспыхнул пожар. Пламя быстро охватило деревянную постройку, десятки человек оказались в западне на верхних этажа и погибли, пострадали свыше 50 постояльцев. Президент России Владимир Путин направил главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с трагедией. Согласно последним данным, число погибших в пожаре достигло 76 человек, ранее было известно о 66.