Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 января, 14:27

Финконсультант сериала «Клюквенный щербет» погиб в страшном пожаре в турецком отеле

В пожаре в Турции вместе с семьёй погиб финконсультант Gold Film Недим Тюркмен

Пожар, вспыхнувший в ночь на 21 января в отеле горнолыжного курорта Карталкая в Турции, унёс жизнь Недима Тюркмена — финансового консультанта студии Gold Film, создавшей сериалы «Клюквенный щербет» и «Красные бутоны» — и его семьи. Об этом в социальной сети сообщила пресс-служба кинокомпании.

«Да помилует Бог наших граждан, погибших в результате пожара в отеле в Карталкая, Болу, и мы желаем скорейшего выздоровления раненым. С глубокой печалью мы узнали, что в результате этой катастрофы погиб наш ценный финансовый советник Недим Тюркмен и его семья. Выражаем соболезнования всем родным и близким семьи Тюркмен», — говорится в публикации.

Турецкие СМИ сообщали, что Тюркмен отправился вместе с родными на отдых в отель. Его друзья начали переживать, когда связь с мужчиной пропала. Когда в здании вспыхнуло пламя, дочь Недима Ала опубликовала призыв о помощи в социальных сетях. Этот пост стал для неё последним.

«Номер 9013, сторона с видом на взлётно-посадочную полосу, никаких вестей от моей семьи, мы застряли в огне, срочно», — приводит сообщение девушки турецкий телеканал Т24.

Позже самые худшие опасения знакомых семьи Тюркмен подтвердил коллега пропавшего Исмаил Саймаз. Вместе с Недимом погибли его самые близкие люди: супруга Айша, 18-летняя дочь Ала и 22-летний сын Юсуф.

В Турции задержали владельца отеля, в котором произошёл унёсший жизни десятков людей пожар
В Турции задержали владельца отеля, в котором произошёл унёсший жизни десятков людей пожар

Напомним, в ночь на 21 января на турецком курорте Карталкая в ресторане 12-этажного отеля Grand Katral вспыхнул пожар. Пламя быстро охватило деревянную постройку, десятки человек оказались в западне на верхних этажа и погибли, пострадали свыше 50 постояльцев. Президент России Владимир Путин направил главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с трагедией. Согласно последним данным, число погибших в пожаре достигло 76 человек, ранее было известно о 66.

Обложка ©

kinopoisk

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar