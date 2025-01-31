Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 января, 02:22

Общежитие с вахтовиками загорелось на Ямале

Пожар охватил общежитие с вахтовиками в Ноябрьске, сообщили в МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около 04:18. Пламя распространилось на 200 квадратных метров.

«По предварительным данным, эвакуировались 49 человек, пострадавших нет», — добавили в ведомстве.

К тушению возгорания были привлечены 18 человек и шесть единиц спецтехники. Из Ноябрьска выдвинулись дополнительные силы.

В Москве заблокированный в горящей квартире ребёнок по видеосвязи молит маму о помощи
В Москве заблокированный в горящей квартире ребёнок по видеосвязи молит маму о помощи

Ранее сотрудники МЧС ликвидировали масштабный пожар в административном здании посёлка Нижнеянск в Якутске. В сооружении находились администрация, магазин, почта, банк, библиотека и детский сад.

Обложка ©

Telegram / МЧС Ямало-Ненецкого АО

Тимур Хингеев
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Ямало-Ненецкий автономный округ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar