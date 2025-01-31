Общежитие с вахтовиками загорелось на Ямале

Пожар охватил общежитие с вахтовиками в Ноябрьске, сообщили в МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около 04:18. Пламя распространилось на 200 квадратных метров.

«По предварительным данным, эвакуировались 49 человек, пострадавших нет», — добавили в ведомстве.

К тушению возгорания были привлечены 18 человек и шесть единиц спецтехники. Из Ноябрьска выдвинулись дополнительные силы.