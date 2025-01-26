В «самом депрессивном посёлке» России сгорели администрация, школа, банк и детсад

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в административном здании посёлка Нижнеянск в Якутии. Об этом сообщили в оперативном штабе республики.

В Якутии произошёл пожар в административном здании. Видео © Telegram / Пряная Якутия

«Сообщение о возгорании в здании АО «Теплоэнергосервис» поступило в 04:24 утра 26 января в пункт связи части ПЧ-1 по охране посёлка Депутатский. В деревянном двухэтажном строении располагались шесть организаций. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В региональном министерстве по делам ГО и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии отметили, что возгорание повредило здания АО «Теплоэнергосервис», Местные СМИ пишут, что там размещались администрация, магазин, почта, банк, библиотека, офис АО «Теплоэнергосервис»и детский сад. Как передаёт ТАСС, общая площадь пожара составила более 1,2 тысячи квадратных метров.

В оперштабе дополнили, что сейчас решается вопрос организации образовательного процесса. Школьников и воспитанников детского сада разместят в пустующем здании дома культуры. Там должны наладить необходимый температурный режим и установить необходимое оборудование. В организации отметили, что перевести детей на дистанционку невозможно, так как нет качественного интернета.

Посёлок Нижнеянск находится за Северным полярным кругом — в дельте реки Яны. Население составляет чуть больше 200 человек. В соцсетях этот населённый пункт называют «самым депрессивным посёлком России».