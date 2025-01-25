Появились кадры, как отважный пожарный через окно пятого этажа выбирается из горящего здания

В Сети появились кадры пожара в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Очевидцы засняли на видео, как пожарный выбирался через окно из полыхающей квартиры на пятом этаже. В процессе тушения огонь заблокировал дверь, поэтому мужчина пошёл на риск. Видео публикует телеграм-канал «Mash на Мойке».

Пожарный выбирается из окна пятого этажа при пожаре в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке

По информации оперштаба МЧС Петербурга, информация о пожаре поступила в 12:00 часов дня. Загорелась двухкомнатная квартира площадью 15 кв. метров. Ликвидировать возгорание удалось к 12:51. Сведения о пострадавших уточняются. Для тушения пожара было задействовано 4 единицы техники и 17 человек личного состава.