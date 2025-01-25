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Регион
25 января, 03:44

Пожар унёс жизни ребёнка и двух взрослых в Новосибирске

Двое взрослых и ребёнок стали жертвами пожара в частном доме в Новосибирске. Ещё один человек был экстренно госпитализирован в ожоговый центр, его состояние оценивается как тяжёлое. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

Возгорание бревенчатого дома произошло около 02:00 ночи. По словам соседей, там проживала семейная пара, к которым в гости приехала дочь с внучкой. На место происшествия оперативно прибыли 28 пожарных и восемь единиц спецтехники. Им удалось локализовать пожар в течение часа, предотвратив его распространение на соседние постройки. Во время тушения произошло обрушение веранды и перекрытий, что значительно осложнило работу огнеборцев. Всего пламя охватило 120 квадратных метров.

  • Техника на месте тушения. Фото © Telegram / МЧС Новосибирской области
    Техника на месте тушения. Фото © Telegram / МЧС Новосибирской области
  • Специалисты МЧС России за работой. Фото © Telegram / МЧС Новосибирской области
    Специалисты МЧС России за работой. Фото © Telegram / МЧС Новосибирской области

Техника на месте тушения. Фото © Telegram / МЧС Новосибирской области

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«При разборе обгоревших конструкций в частном доме пожарные обнаружили двух взрослых и ребёнка без признаков жизни. Хозяина жилья госпитализировали в ожоговый центр в тяжёлом состоянии. На месте происшествия с родственниками и соседями погибших работают психологи МЧС России», — говорится в сообщении ведомства.

Причины возгорания в данный момент неизвестны. На месте происшествия продолжают работу оперативно-следственные группы, включая дознавателей МЧС и следователей СК.

В районе Рязанского НПЗ начался пожар после падения обломков беспилотника
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Ранее крупный пожар произошёл в городе Минусинске Красноярского края. В пострадавшей постройке специалисты МЧС России обнаружили тела двух девочек-подростков и женщины.

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Telegram / МЧС Новосибирской области

Анатолий Цейко
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