Двух мёртвых девочек-подростков и женщину нашли в выгоревшем дотла доме в Минусинске
В Минусинске два подростка и женщина погибли при пожаре в выгоревшем дотла доме
Последствия пожара. Обложка © Пресс-служба МЧС России
В городе Минусинске пожар охватил одноэтажный и двухэтажный дом. Пожарные обнаружили там тела девочек и женщины. Погибшим было по 15, 17 и 48 лет соответственно. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Обугленный дом. Видео © Пресс-служба МЧС России
Из огня сами сумели выбраться на улицу 12 человек, из которых трое — дети. Во время тушения огнеборцы нашли внутри обугленных построек тела двух девочек-подростков и одной взрослой женщины.
Тушение пожара. Фото © Пресс-служба МЧС России
«Пожар локализовали на 385 квадратах 24 специалиста и 7 единиц техники», — сказано в публикации.
Ранее Life.ru рассказывал, что в посёлке Черемисиново Курской области во время пожара в двухквартирном доме погибли двое детей. Бездыханные тела двух мальчиков нашли специалисты МЧС во время тушения. Старшему было три года.