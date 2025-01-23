Двух мёртвых девочек-подростков и женщину нашли в выгоревшем дотла доме в Минусинске

В городе Минусинске пожар охватил одноэтажный и двухэтажный дом. Пожарные обнаружили там тела девочек и женщины. Погибшим было по 15, 17 и 48 лет соответственно. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Обугленный дом. Видео © Пресс-служба МЧС России

Из огня сами сумели выбраться на улицу 12 человек, из которых трое — дети. Во время тушения огнеборцы нашли внутри обугленных построек тела двух девочек-подростков и одной взрослой женщины.

Тушение пожара. Фото © Пресс-служба МЧС России

«Пожар локализовали на 385 квадратах 24 специалиста и 7 единиц техники», — сказано в публикации.