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Регион
23 января, 01:50

В округе Лос-Анджелес начался новый крупный лесной пожар

Новый мощный лесной пожар начался в округе Лос-Анджелес и охватил уже более 20 квадратных километров. Об этом сообщил департамент лесного хозяйства и пожарной охраны штата Калифорния.

Пожару дали название «Хьюз». Огонь распространяется по трассе Лейк-Хьюз у озера Кастаик. Власти объявили обязательную эвакуацию близлежащих районов. Ситуацию осложняет сильный ветер.

Токсины, смертность, экология. Какие последствия ждут США из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Токсины, смертность, экология. Какие последствия ждут США из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Напомним, Калифорнию с 7 января охватили жуткие лесные пожары. В регионе объявлено чрезвычайное положение. В результате тысячи людей остались без жилья, в том числе и жители района Пасифик-Палисейдс, где проживают многие знаменитости. Предварительной причиной пожаров назывался поджог — несколько подозреваемых задержали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fernando Astasio Avila

Артур Лапсаков
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