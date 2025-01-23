Токсины, смертность, экология. Какие последствия ждут США из-за пожаров в Лос-Анджелесе Учёные США уже хватаются за голову из-за экологических последствий пожаров. А другие считают, что это лишь начало. 22 января, 21:27 Пожары в США вызывают всплеск смертности. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fernando Astasio Avila

Пожары в Лос-Анджелесе начались как раз на православное Рождество 7 января после безбожной вечеринки в честь вручения премии «Золотой глобус». На церемонии впервые за всю историю США ни один из номинантов не поблагодарил Господа Бога. «Мы всё это сделали без Него!» — смеялись со сцены ведущие. Но смех перешёл в слёзы, потому что ущерб, нанесённый огнём, чувствителен даже для самых богатых людей Калифорнии. Чего же лишилась Америка? И главное, какова цена отложенного ущерба? Ведь пожары уже нанесли колоссальный вред экологии региона.

Хлор и свинец: смертность в Калифорнии вырастет в два раза

Ещё не успели потушить пожары, как экологи США заговорили об экологической катастрофе. Особенно много в воздухе свинца и хлора. Свинец попадает в него, когда горят старые особняки, покрытые старой краской, а хлор — когда сгорает пластик. В New York Times уже озвучили, что предельно допустимая концентрация свинца превышена в 100 раз, а хлора — в 40 раз, причём загрязнённость воздуха наблюдается не только в Лос-Анджелесе, но и в десятках миль от него: ветер разносит вредные вещества.

Уже сейчас учёные говорят о том, что у местного населения в будущем могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем. Свинец губит нервную систему человека, а хлор вызывает заболевания дыхательных путей.

Для Лос-Анджелеса токсичный дым означает, что возможное число погибших от пожаров, а также долгосрочные проблемы со здоровьем, вероятно, возрастут. Вдыхание свинца может повредить мозг и нервную систему, особенно у детей. Уровень свинца в воздухе во время пожаров на короткое время, но значительно превысил долгосрочные безопасные уровни, установленные Агентством по охране окружающей среды. Хлор может повредить лёгкие и дыхательные пути.

Ущерб от огненной стихии американцы планируют подсчитать после тушения пожаров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShutterLibrary

Исследование, опубликованное в издании Science, показало, что лесные пожары 2018 года вызвали в Калифорнии всплеск смертности: она была в два раза выше, чем обычно. Лесные пожары 2018 года убили 12 тысяч калифорнийцев. Но то — лесные пожары. Когда горят города, экологи хватаются за голову. «Это даже не тревожный звонок, это набат, — сетует кандидат наук в области атмосферной химии Харула Балиака из Калифорнийского технологического института. — На этот раз мы имеем дело с токсичными материалами, из которых сделаны наши дома». И это при том, что в Лос-Анджелесе и так дела с экологией обстоят не лучшим образом. 67% времени воздух загрязнён частицами размером менее 2,5 микрона. Они проникают глубоко в лёгкие и могут попадать в кровоток, вызывая гипертонию, повреждение стенок сосудов и увеличивая количество инфарктов и инсультов.

Диоксиновый апокалипсис: запасайся, кто может!

Некоторые учёные уже назвали пожары в Калифорнии «диоксиновым апокалипсисом». Диоксин — это канцероген, который выделяется при сгорании пластика, содержащего поливинилхлорид (ПВХ). Сейчас из ПВХ делают всё — от строительных материалов до одежды и водопроводных пластиковых труб. Даже низкая концентрация диоксина способна вызвать онкозаболевания, бесплодие и нарушения иммуннитета. Например, после катастрофы 11 сентября жители Нью-Йорка столкнулись с волной онкозаболеваний и болезней лёгких. Однако масштаб катастрофы в Калифорнии превосходит это событие.

Учёные предупреждают соотечественников, что диоксины будут разнесены на большое расстояние. Уже сейчас центр Калифорнии покрыт диоксиновым пеплом. Это ставит под угрозу будущие урожаи штата, считающегося житницей США. Поскольку Калифорния — один из крупных поставщиков продовольствия на внутренний рынок США, есть серьёзные опасения, что пожары вызовут продовольственный кризис.

Главная опасность от городских пожаров — диоксины. Фото © Getty Images / Apu Gomes

Диоксиновое заражение может дойти и до Аризоны, что ещё больше усугубит ситуацию. Инспектор здравоохранения Майк Адамс, выступая по американскому телевидению, уже сказал, что диоксины могут сохраняться в грунте десятилетиями, отравляя почву, воду, урожаи, фермерскую продукцию и людей. Перед лицом диоксинового апокалипсиса американцам уже рекомендуют запасаться сублимированными продуктами, консервами, чистой водой и БАДами, способными выводить из организма токсины. Некоторые специалисты предрекают США крах системы здравоохранения, которая ранее уже столкнулась с всплеском онкозаболеваний после эпидемии ковида и может не выдержать нового наплыва пациентов.

Прямой экономический ущерб от пожара

Подсчитывать прямой экономический ущерб от пожаров в США собираются лишь после того, как справятся со стихией. Но предварительно — 250 миллиардов долларов. На сегодня известно, что уже сгорело больше 12 тысяч домов, погибло 27 человек, 200 тысяч человек эвакуировано. До полумиллиона домовладений остаются без света: его отключили, чтобы не возникло ещё больше пожаров.

На 20% выросли цены на аренду жилья, хотя по закону в случае ЧС владельцы имеют право поднимать цены только на 10%. Тарифы повысились и в отелях, даже в тех случаях, когда номера были забронированы заранее. Тысячи людей испытывают трудности с поиском нового жилья.

Если «великая Америка» не может справиться с пожарами, но настолько ли она «великая». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Arprince

В некоторых районах развёрнуты войска Национальной гвардии — для пресечения мародёрства. За грабежи уже задержан 31 человек. Некоторые из них переодевались пожарными, чтобы обворовывать эвакуированных. Большая часть задержанных — рецидивисты. С 9 января в Лос-Анджелесе был введён комендантский час. Не хватает чистой воды. Власти призывают не пить воду из водопровода, так как она не соответствует санитарным нормам. Коллапс настиг транспортную сеть города, мусор не вывозится, местами полностью разрушены канализационные системы. Уже сейчас говорят об экономическом ущербе в 150 миллиардов долларов, а богатые жители Лос-Анджелеса собираются отсудить у государства крупные суммы и тем самым возместить убытки от пожара. Подано уже больше 15 исков.

Учёные заговорили о возникновении первых экологических беженцев: оставшиеся без жилья жители Калифорнии поедут в другие штаты США, где не так опасно. Наиболее приемлемыми для них могут стать штат Огайо и города Детройт, Нью-Йорк и Буффало. Ещё одним фактором ущерба для США будут репутационные потери, которые весьма сложно подсчитать. Если «великая Америка» не может справиться с пожарами, но настолько ли она «великая». Эта мысль может прийти в голову не только противникам, но и ближайшим сателлитам США.

Летом США угрожает новая волна лесных пожаров. Фото © Getty Images / Mario Tama

Какие ещё катастрофы ждут США в 2025 году

Однако пожары 2025 года в Калифорнии могут стать лишь началом катастрофы. Летом США угрожает новая волна лесных пожаров, в том числе и в Калифорнии.

Есть вероятность, что проснётся вулкан Ахий — самый крупный подводный вулкан Тихого океана. Если это случится, Океанию ждут катастрофические землетрясения, а Западное побережье США — огромное цунами.

Ещё одно катастрофическое цунами может обрушиться на берега США, если возле Новой Зеландии произойдёт катастрофическое землетрясение. В зоне субдукции Кермадек – Тонга его ждут чуть ли не со дня на день.

На Западном побережье США может рвануть Тихоокеанский разлом. В этом случае катастрофа добьёт экономику Калифорнии, а океанская волна высотой 30 метров может вторгнуться на сушу на расстояние в сотни километров и достичь Орегона.

Наконец, синоптики прогнозируют в США сильнейшие наводнения. Будут затоплены 32 города Америки. Это Сан-Франциско, Лонг-Бич и Сан-Диего, Нью-Йорк, Бостон, Новый Орлеан, Атлантик-Сити, Майами, Ричмонд, Окленд и другие.

Восточное побережье Америки изрядно потреплют ураганы, сила ветра в которых будет достигать 190–250 километров в час. В общем, скучно не будет.

Авторы Майя Новик