Учёные выяснили, какие чудовищные катаклизмы ждут США и другие страны в 2025 году Предсказатели пугают нас мрачным будущим. Северную Америку в 2025 году ждёт масштабный катаклизм. Но достанется и другим странам. Их ждут беды и катастрофические цунами. 3 января, 21:29 Какие страны ждут природные катаклизмы в 2025 году. Обложка © «Шедеврум»

Землетрясения и цунами. В зоне опасности — Тихий океан

Предсказание землетрясений на 2025 год, созданное сейсмологами на основе аналитики и с помощью ИИ, вызывает много вопросов, но ещё больше — опасений. Согласно ему самым сейсмоопасным районом в 2025 году станет Тихоокеанский регион. Точнее, его юго-западная часть. Сейсмологи опасаются, что в марте 2025 года у островов Тонго и Папуа (Новая Гвинея) может произойти мегаземлетрясение. Учёные даже называют место эпицентра. Он будет находиться в 120 километрах к северо-востоку от поселения Хихифо на острове Ниуатопутапу.

Виновником катастрофы станет зона субдукции (сдвига земной коры) под названием Кермадек-Тонго. Магнитуда землетрясения может доходить до 9 МВт. Основными пострадавшими районами станут Папуа, Самоа, Фиджи и другие острова. Рассчитано даже количество погибших — около 111 тысяч человек. Многие погибнут не от подвижек земной коры, а от цунами, которое будет достигать высоты в 42 метра и обрушится на побережья.

Будет трясти Грецию, Японию и Турцию

Во многих курортных странах ожидаются разрушительные землетрясения. Фото © «Шедеврум»

В январе 2025 года, по прогнозам учёных, катастрофические землетрясения ожидают следующие регионы: греческие города Тирнавос и Лариса — 6 баллов;

Гватемала (Эскуинитла) — 7 баллов;

Япония (район Фукусимы) — 8 баллов;

Аргентина (Жужуй) — 7 баллов;

Афганистан (Бадахшан) — 7 баллов.

В феврале 2025 года самое сильное землетрясение произойдёт в Египте (Эль-Калюбия, 7 баллов), в Иране (Керманшах, 7 баллов) и на Канарских островах (Ла Пальма, 8 баллов).

Самыми опасными с точки зрения землетрясений в 2025 году станут следующие страны: Япония,

Китай,

Индонезия,

Турция,

Франция,

США,

Чили,

Мексика.

Разлом Каскадия проснётся. США — конец?

Учёные прогнозируют сильнейшее землетрясение в США. Фото © «Шедеврум»

Кроме того, в США продолжает активизироваться Тихоокеанский разлом на западном побережье США. Здесь землетрясение с магнитудой 9,2 станет катастрофой. Кроме Лос-Анджелеса, пострадают города Сиэтл, Такома, Юджин, Портленд. На побережье может обрушиться 30-метровая волна цунами, которая довершит разорение. Вода затопит сотни километров побережья и проникнет внутрь материка, затопив земли штата Орегон.

США ждут многомиллиардные убытки и миллионы пострадавших. По расчётам сейсмологов, на восстановление электричества в районах, удалённых от берега океана на 100 километров, понадобится до трёх месяцев, а больницы смогут работать в нормальном режиме только через полтора года. Правда, точных дат учёные не называют: разлом может потрясти США и в 2025-м, и в 2026-м или в 2027 году.

Землетрясение и цунами в Южной Азии

В 2027 году ожидается катастрофическое извержение в Южной Азии. Зона субдукции, которая начинается у Сингапура и заканчивается в Бангкоке, может взорваться сдвигом на 200 метров и подъёмом на 10 метров. Это приведёт к самому страшному землетрясению в новейшей истории и к гибели трёх миллионов человек. В результате катастрофических оползней у побережья индонезийских островов может возникнуть цунами, которое захлестнёт всё побережье. Высота волны в Сингапуре составит 36 метров. Пострадают Китай, Малайзия, Таиланд, Вьетнам, Камбоджа, Бруней и Филиппины.

Авторы Майя Новик