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Учёные выяснили, какие чудовищные катаклизмы ждут США и другие страны в 2025 году

Предсказатели пугают нас мрачным будущим. Северную Америку в 2025 году ждёт масштабный катаклизм. Но достанется и другим странам. Их ждут беды и катастрофические цунами.

3 января, 21:29
Какие страны ждут природные катаклизмы в 2025 году. Обложка © «Шедеврум»

Какие страны ждут природные катаклизмы в 2025 году. Обложка © «Шедеврум»

Землетрясения и цунами. В зоне опасности — Тихий океан

Предсказание землетрясений на 2025 год, созданное сейсмологами на основе аналитики и с помощью ИИ, вызывает много вопросов, но ещё больше — опасений. Согласно ему самым сейсмоопасным районом в 2025 году станет Тихоокеанский регион. Точнее, его юго-западная часть. Сейсмологи опасаются, что в марте 2025 года у островов Тонго и Папуа (Новая Гвинея) может произойти мегаземлетрясение. Учёные даже называют место эпицентра. Он будет находиться в 120 километрах к северо-востоку от поселения Хихифо на острове Ниуатопутапу.

Виновником катастрофы станет зона субдукции (сдвига земной коры) под названием Кермадек-Тонго. Магнитуда землетрясения может доходить до 9 МВт. Основными пострадавшими районами станут Папуа, Самоа, Фиджи и другие острова. Рассчитано даже количество погибших — около 111 тысяч человек. Многие погибнут не от подвижек земной коры, а от цунами, которое будет достигать высоты в 42 метра и обрушится на побережья.

Будет трясти Грецию, Японию и Турцию

Во многих курортных странах ожидаются разрушительные землетрясения. Фото © «Шедеврум»

Во многих курортных странах ожидаются разрушительные землетрясения. Фото © «Шедеврум»

В январе 2025 года, по прогнозам учёных, катастрофические землетрясения ожидают следующие регионы:

  • греческие города Тирнавос и Лариса — 6 баллов;
  • Гватемала (Эскуинитла) — 7 баллов;
  • Япония (район Фукусимы) — 8 баллов;
  • Аргентина (Жужуй) — 7 баллов;
  • Афганистан (Бадахшан) — 7 баллов.

В феврале 2025 года самое сильное землетрясение произойдёт в Египте (Эль-Калюбия, 7 баллов), в Иране (Керманшах, 7 баллов) и на Канарских островах (Ла Пальма, 8 баллов).

Самыми опасными с точки зрения землетрясений в 2025 году станут следующие страны:

  • Япония,
  • Китай,
  • Индонезия,
  • Турция,
  • Франция,
  • США,
  • Чили,
  • Мексика.

Разлом Каскадия проснётся. США — конец?

Учёные прогнозируют сильнейшее землетрясение в США. Фото © «Шедеврум»

Учёные прогнозируют сильнейшее землетрясение в США. Фото © «Шедеврум»

Кроме того, в США продолжает активизироваться Тихоокеанский разлом на западном побережье США. Здесь землетрясение с магнитудой 9,2 станет катастрофой. Кроме Лос-Анджелеса, пострадают города Сиэтл, Такома, Юджин, Портленд. На побережье может обрушиться 30-метровая волна цунами, которая довершит разорение. Вода затопит сотни километров побережья и проникнет внутрь материка, затопив земли штата Орегон.

США ждут многомиллиардные убытки и миллионы пострадавших. По расчётам сейсмологов, на восстановление электричества в районах, удалённых от берега океана на 100 километров, понадобится до трёх месяцев, а больницы смогут работать в нормальном режиме только через полтора года. Правда, точных дат учёные не называют: разлом может потрясти США и в 2025-м, и в 2026-м или в 2027 году.

Землетрясение и цунами в Южной Азии

В 2027 году ожидается катастрофическое извержение в Южной Азии. Зона субдукции, которая начинается у Сингапура и заканчивается в Бангкоке, может взорваться сдвигом на 200 метров и подъёмом на 10 метров. Это приведёт к самому страшному землетрясению в новейшей истории и к гибели трёх миллионов человек. В результате катастрофических оползней у побережья индонезийских островов может возникнуть цунами, которое захлестнёт всё побережье. Высота волны в Сингапуре составит 36 метров. Пострадают Китай, Малайзия, Таиланд, Вьетнам, Камбоджа, Бруней и Филиппины.

Предсказания на 2025 год. Когда закончится конфликт на Украине, что ждёт Америку, как будет расплачиваться за грехи Киев
Предсказания на 2025 год. Когда закончится конфликт на Украине, что ждёт Америку, как будет расплачиваться за грехи Киев
Авторы
Майя Новик
Майя Новик
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