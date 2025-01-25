Двое детей погибли при пожаре в Удмуртии после игры с зажигалкой

В жилом доме в Удмуртии произошёл пожар, двое детей погибли. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по региону.

Спасатели работают на месте пожара в Удмуртии. Видео © Telegram / МЧС Удмуртии

«Страшная трагедия произошла в селе Малая Пурга. На момент возгорания в квартире находилась семья: мать и трое детей (3, 5 и 13 лет)», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что младшие дети подожгли мебель во время игры с зажигалкой. Их мать и 13-летняя сестра начали тушить возгорание, однако после безуспешных попыток выбежали на балкон. Младшие дети испугались, убежали в другую комнату и спрятались под кроватью. Из дома позже их вынес отец, после чего несовершеннолетних доставили в больницу. К сожалению, двое детей погибли.