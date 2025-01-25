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Регион
25 января, 07:27

Двое детей погибли при пожаре в Удмуртии после игры с зажигалкой

Пожар в Удмуртии унёс жизни двух малолетних детей

Спасатели в Удмуртии. Обложка © Telegram / МЧС Удмуртии

Спасатели в Удмуртии. Обложка © Telegram / МЧС Удмуртии

В жилом доме в Удмуртии произошёл пожар, двое детей погибли. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по региону.

Спасатели работают на месте пожара в Удмуртии. Видео © Telegram / МЧС Удмуртии

«Страшная трагедия произошла в селе Малая Пурга. На момент возгорания в квартире находилась семья: мать и трое детей (3, 5 и 13 лет)», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что младшие дети подожгли мебель во время игры с зажигалкой. Их мать и 13-летняя сестра начали тушить возгорание, однако после безуспешных попыток выбежали на балкон. Младшие дети испугались, убежали в другую комнату и спрятались под кроватью. Из дома позже их вынес отец, после чего несовершеннолетних доставили в больницу. К сожалению, двое детей погибли.

Пожар в Курской области унёс жизни двоих детей
Пожар в Курской области унёс жизни двоих детей

А ранее Life.ru сообщал, что пожар унёс жизни ребёнка и двух взрослых в Новосибирске. В региональном МЧС отметили, что ещё один человек был экстренно госпитализирован в ожоговый центр в тяжёлом состоянии.

Дарья Нарыкова
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