Бабушка с двумя внучками заживо сгорели в девятиэтажке в Волгограде

В Волгограде на улице Героев Тулы в девятиэтажном доме загорелась квартира на втором этаже. Прибывшие пожарные обнаружили тела 79-летней женщины и двух трёхлетних девочек. Ещё один четырёхлетний мальчик надышался дымом и был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Возгорание ликвидировали 22 специалиста и девять единиц техники. Видео © VK / МЧС России

«Открытое горение на пяти квадратах ликвидировали 22 специалиста и девять единиц техники», — поделились в пресс-службе МЧС России.

Очаг возгорания находился в детской комнате. Именно оттуда огонь распространился по квартире. Пока неясно, была ли это детская шалость или неисправность приборов, проводки. По данному факту СУ СК России по Волгоградской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Пожар начался в детской комнате. Фото © VK / МЧС России

Очаг возгорания находился в детской комнате. Именно оттуда огонь распространился по квартире. Пока неясно, была ли это детская шалость или неисправность приборов, проводки. По данному факту СУ СК России по Волгоградской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».