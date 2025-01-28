В Москве заблокированный в горящей квартире ребёнок по видеосвязи молит маму о помощи
В Москве пожар заблокировал ребёнка в жилой многоэтажке
Возгорание случилось в жилом многоэтажном доме на улице Бирюлёвской в Москве. Дома никого не было, кроме 11-летнего мальчика. Он выбежал на балкон и кричит о помощи. Об этом сообщает SHOT.
Мальчик позвонил маме по видеосвязи, показав объятую огнём квартиру. Женщина сразу позвонила пожарным.
Ранее при пожаре в многоэтажке на востоке Москвы пожарные спасли из горящего дома шесть человек и кота. Животное наглоталось дыма и перестало подавать признаки жизни, но его позже откачали на улице.
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