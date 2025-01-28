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28 января, 13:39

В Москве заблокированный в горящей квартире ребёнок по видеосвязи молит маму о помощи

В Москве пожар заблокировал ребёнка в жилой многоэтажке

Возгорание случилось в жилом многоэтажном доме на улице Бирюлёвской в Москве. Дома никого не было, кроме 11-летнего мальчика. Он выбежал на балкон и кричит о помощи. Об этом сообщает SHOT.

Мальчик позвонил маме по видеосвязи, показав объятую огнём квартиру. Женщина сразу позвонила пожарным.

Пожар охватил многоэтажное здание в турецкой провинции Анталья
Пожар охватил многоэтажное здание в турецкой провинции Анталья

Ранее при пожаре в многоэтажке на востоке Москвы пожарные спасли из горящего дома шесть человек и кота. Животное наглоталось дыма и перестало подавать признаки жизни, но его позже откачали на улице.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Namning

Владимир Озеров
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