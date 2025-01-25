Шесть человек и кота спасли при пожаре в многоэтажке на востоке Москвы

На Саянской улице в Москве загорелась квартира в двенадцатиэтажном доме. Прибывшие на место пожарные потушили возгорание на 20 квадратах и спасли людей и животных, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожарные спасли кота, который надышался дымом. Видео © VK / МЧС России

Спасатели вывели из многоэтажки шесть человек. В помещении также нашли кота, который надышался дымом и не подавал признаков жизни. Животному оказали помощь, сейчас с пушистиком всё в порядке.

В настоящее время причины и обстоятельства возгорания выясняются.