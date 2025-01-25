Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 января, 18:12

Шесть человек и кота спасли при пожаре в многоэтажке на востоке Москвы

Кадр с места пожара в доме на востоке Москвы. Обложка © VK / МЧС России

Кадр с места пожара в доме на востоке Москвы. Обложка © VK / МЧС России

На Саянской улице в Москве загорелась квартира в двенадцатиэтажном доме. Прибывшие на место пожарные потушили возгорание на 20 квадратах и спасли людей и животных, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожарные спасли кота, который надышался дымом. Видео © VK / МЧС России

Спасатели вывели из многоэтажки шесть человек. В помещении также нашли кота, который надышался дымом и не подавал признаков жизни. Животному оказали помощь, сейчас с пушистиком всё в порядке.

В настоящее время причины и обстоятельства возгорания выясняются.

Двое детей погибли при пожаре в Удмуртии после игры с зажигалкой
Двое детей погибли при пожаре в Удмуртии после игры с зажигалкой

Ранее в Волгограде пожар закончился трагедией. Там 79-летняя бабушка с двумя внучками трёх лет заживо сгорели в девятиэтажке. Четырёхлетний мальчик надышался дымом и был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar