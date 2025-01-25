Шесть человек и кота спасли при пожаре в многоэтажке на востоке Москвы
Кадр с места пожара в доме на востоке Москвы. Обложка © VK / МЧС России
На Саянской улице в Москве загорелась квартира в двенадцатиэтажном доме. Прибывшие на место пожарные потушили возгорание на 20 квадратах и спасли людей и животных, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Пожарные спасли кота, который надышался дымом. Видео © VK / МЧС России
Спасатели вывели из многоэтажки шесть человек. В помещении также нашли кота, который надышался дымом и не подавал признаков жизни. Животному оказали помощь, сейчас с пушистиком всё в порядке.
В настоящее время причины и обстоятельства возгорания выясняются.
Ранее в Волгограде пожар закончился трагедией. Там 79-летняя бабушка с двумя внучками трёх лет заживо сгорели в девятиэтажке. Четырёхлетний мальчик надышался дымом и был госпитализирован в тяжёлом состоянии.