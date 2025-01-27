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Регион
27 января, 19:22

Пожар охватил многоэтажное здание в турецкой провинции Анталья

Мощное возгорание началось в строящейся многоэтажке, расположенной в районе Джикджилли турецкого города Аланья. О пожаре в 12-этажном доме сообщает местный телеканал Haber.

По информации издания, пожар спровоцировал панику среди местных жителей, которые стали свидетелями страшного инцидента. В охваченном огнём здании на протяжении длительного времени оставались рабочие, которые занимались ремонтом постройки. К месту происшествия сразу прибыли несколько расчётов пожарной техники.

Информацию о возгорании телеканал подтвердил мэр Алании Осман Тарык Озчелик. Информация о пострадавших не сообщается.

Жуткий пожар уничтожил колокольню ратуши XIX века в Париже
Жуткий пожар уничтожил колокольню ратуши XIX века в Париже

Ранее, в ночь на 21 января, страшный пожар произошёл на турецком курорте Карталкая, где загорелся 12-этажный деревянный отель. По последним уточнённым данным число жертв составило 79 человек, более 50 постояльцев отеля пострадали. Сообщалось, что в пожаре сгорел известный местный телеведущий и вся его семья. По факту случившегося задержан владелец гостиницы и ещё несколько фигурантов дела. Хозяин сгоревшего отеля отказался признавать вину, перевалив её на сотрудников.

Обложка ©

freepik / azerbaijan_stockers

Ольга Сливченко
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