Пожар охватил многоэтажное здание в турецкой провинции Анталья

Мощное возгорание началось в строящейся многоэтажке, расположенной в районе Джикджилли турецкого города Аланья. О пожаре в 12-этажном доме сообщает местный телеканал Haber .

По информации издания, пожар спровоцировал панику среди местных жителей, которые стали свидетелями страшного инцидента. В охваченном огнём здании на протяжении длительного времени оставались рабочие, которые занимались ремонтом постройки. К месту происшествия сразу прибыли несколько расчётов пожарной техники.