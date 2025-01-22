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Регион
22 января, 19:14

Число жертв пожара в Турции возросло, полиция задержала ещё двух подозреваемых

Количество погибших от пожара в турецком отеле Grand Kartal возросло до 79

Здание турецкого отеля Grand Kartal после пожара. Обложка © X / HASAN on

Здание турецкого отеля Grand Kartal после пожара. Обложка © X / HASAN on

Количество погибших при пожаре в турецком отеле Grand Kartal при горнолыжном курорте в провинции Болу выросло до 79 человек. Об этом пишет Anadolu со ссылкой на генеральную прокуратуру региона.

«После получения результатов ДНК-тестов уточнено число погибших при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая: 79 человек», — говорится в материале агентства.

Увеличилось и количество задержанных в связи с расследованием трагедии — теперь их 11. Список пополнили заместитель мэра провинции Седат Гюленер и замглавы пожарной охраны Кенан Джошкун.

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Напомним, сильный пожар охватил 12-этажное здание отеля Grand Kartel в ночь на 21 января. Пламя быстро распространялось по деревянному строению, ранее сообщалось о 76 погибших и более чем 50 пострадавших. Причины возгорания расследуются. Было известно о девяти задержанных, включая владельца отеля. В турецком Минюсте утверждают, что отель регулярно проходил проверки на пожарную безопасность и замечаний к нему не имелось.

Юрий Лысенко
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