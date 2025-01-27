Известный телеведущий с женой и детьми погиб при пожаре на горнолыжном курорте Турции

В результате крупного пожара в отеле на турецком горнолыжном курорте в Карталкае погиб известный телеведущий, журналист, финансовый консультант и спортивный менеджер Недим Туркмен. О его гибели сообщает телеканал Bloomberg HT.

Журналист проводил отпуск в провинции Болу со своей семьёй. В результате пожара также погибли его жена и двое детей — 18-летняя дочь и 22-летний сын.