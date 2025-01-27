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Регион
27 января, 05:30
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Известный телеведущий с женой и детьми погиб при пожаре на горнолыжном курорте Турции

Телеведущий Туркмен с семьёй погиб при пожаре на горнолыжном курорте в Турции

Телеведущий Недим Туркмен. Обложка © Х / neturkmenn

Телеведущий Недим Туркмен. Обложка © Х / neturkmenn

В результате крупного пожара в отеле на турецком горнолыжном курорте в Карталкае погиб известный телеведущий, журналист, финансовый консультант и спортивный менеджер Недим Туркмен. О его гибели сообщает телеканал Bloomberg HT.

Журналист проводил отпуск в провинции Болу со своей семьёй. В результате пожара также погибли его жена и двое детей — 18-летняя дочь и 22-летний сын.

Недим Туркмен часто появлялся в программах телеканала Bloomberg HT. На них он выступал в качестве аналитика и комментатора.

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Напомним, что в ночь на 21 января сильный пожар охватил 12-этажное здание отеля Grand Kartel. Пламя быстро распространилось по деревянной конструкции, в результате чего сообщалось о 79 погибших. В настоящее время причины возгорания находятся под расследованием. Известно об 11 задержанных, среди которых — владелец отеля, заместитель мэра провинции Седат Гюленер и замглавы пожарной охраны Кенан Джошкун. В Министерстве юстиции Турции заявили, что отель регулярно проходил проверки на соответствие требованиям пожарной безопасности и не имел замечаний.

Наталья Афонина
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