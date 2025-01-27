Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 января, 14:58

Жуткий пожар уничтожил колокольню ратуши XIX века в Париже

В парижской ратуше 1876 года постройки произошёл пожар, уничтоживший колокольню

В ночь с 26 на 27 января историческое здание мэрии 12-го округа Парижа, построенное в 1876 году, охватило пламенем от мощного пожара, захлестнувшего позже и его 30-метровую колокольню. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщает AFP со ссылкой на пожарную службу французской столицы.

Горящая колокольня парижской ратуши. Видео © X / GerbelleLaVie

В тушении принимали участие 150 спасателей и 60 пожарных машин. Пламя удалось взять под контроль примерно в 07:00 по Парижу, а через полчаса огня уже не было видно, однако раскалённые куски конструкции продолжали периодически отрываться и падать на землю. Колокольня полностью сгорела.

Последний похожий случай с пожаром и колокольней произошёл во Франции в сентябре прошлого года, когда в результате пожара колокольная башня оторвалась от церкви Непорочного зачатия в коммуне Сен-Омер. От неё в тот раз тоже ничего не осталось.

На Эйфелевой башне в Париже произошёл пожар
На Эйфелевой башне в Париже произошёл пожар
Обложка ©

X / GerbelleLaVie

Владимир Озеров
  • Новости
  • Франция
  • Общество
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar