Жуткий пожар уничтожил колокольню ратуши XIX века в Париже
В парижской ратуше 1876 года постройки произошёл пожар, уничтоживший колокольню
В ночь с 26 на 27 января историческое здание мэрии 12-го округа Парижа, построенное в 1876 году, охватило пламенем от мощного пожара, захлестнувшего позже и его 30-метровую колокольню. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщает AFP со ссылкой на пожарную службу французской столицы.
Горящая колокольня парижской ратуши. Видео © X / GerbelleLaVie
В тушении принимали участие 150 спасателей и 60 пожарных машин. Пламя удалось взять под контроль примерно в 07:00 по Парижу, а через полчаса огня уже не было видно, однако раскалённые куски конструкции продолжали периодически отрываться и падать на землю. Колокольня полностью сгорела.
Последний похожий случай с пожаром и колокольней произошёл во Франции в сентябре прошлого года, когда в результате пожара колокольная башня оторвалась от церкви Непорочного зачатия в коммуне Сен-Омер. От неё в тот раз тоже ничего не осталось.
X / GerbelleLaVie