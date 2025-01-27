Жуткий пожар уничтожил колокольню ратуши XIX века в Париже

В ночь с 26 на 27 января историческое здание мэрии 12-го округа Парижа, построенное в 1876 году, охватило пламенем от мощного пожара, захлестнувшего позже и его 30-метровую колокольню. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщает AFP со ссылкой на пожарную службу французской столицы.

Горящая колокольня парижской ратуши. Видео © X / GerbelleLaVie

В тушении принимали участие 150 спасателей и 60 пожарных машин. Пламя удалось взять под контроль примерно в 07:00 по Парижу, а через полчаса огня уже не было видно, однако раскалённые куски конструкции продолжали периодически отрываться и падать на землю. Колокольня полностью сгорела.