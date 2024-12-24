На Эйфелевой башне в Париже произошёл пожар
На Эйфелевой башне в Париже произошло короткое замыкание в лифтовой электропроводке между вторым этажом и смотровой площадкой на вершине. Из-за этого посетителей и персонал эвакуировали, сообщает телеканал BFMTV.
Когда сработала сигнализация, работники Общества по эксплуатации башни (SETE) вывели посетителей. Башня должна открыться снова в течение дня. Причина происшествия уточняется.
А в начале декабря в Париже после пожара и пятилетней реставрации открыли ещё один символ Парижа — Нотр-Дам-де-Пари. Пожар в соборе Парижской Богоматери произошёл 15 апреля 2019 года. Во время возгорания обрушились шпиль и несущая конструкция собора, но произведения искусства и реликвии, находившиеся в здании, уцелели. 7 декабря 2024 года состоялось торжественное открытие отреставрированного Нотр-Дам-де-Пари.
Kandinsky 3.1/Life.ru