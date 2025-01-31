Пожарный поезд привлечён к тушению здания на северо-западе Москвы
SHOT: К тушению административного здания в Москве привлечён пожарный поезд
Площадь возгорания в административном здании на северо-западе Москвы увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. К тушению привлечён пожарный поезд, стало известно SHOT.
По предварительным данным, полыхает одно из зданий на территории бывшего машиностроительного завода, где сейчас располагается хостел. Пожару присвоен высший ранг сложности. Информации о пострадавших нет.
Пожар в Москве. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, что крупный пожар начался в Москве ранним утром 31 января. По данным МЧС, из здания эвакуированы порядка 50 человек. Произошло частичное обрушение крыши.
Telegram / SHOT