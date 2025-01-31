Пожарный поезд привлечён к тушению здания на северо-западе Москвы

Площадь возгорания в административном здании на северо-западе Москвы увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. К тушению привлечён пожарный поезд, стало известно SHOT.

По предварительным данным, полыхает одно из зданий на территории бывшего машиностроительного завода, где сейчас располагается хостел. Пожару присвоен высший ранг сложности. Информации о пострадавших нет.

Пожар в Москве. Видео © Telegram / SHOT