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Регион
31 января, 04:38

Пожарный поезд привлечён к тушению здания на северо-западе Москвы

SHOT: К тушению административного здания в Москве привлечён пожарный поезд

Площадь возгорания в административном здании на северо-западе Москвы увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. К тушению привлечён пожарный поезд, стало известно SHOT.

По предварительным данным, полыхает одно из зданий на территории бывшего машиностроительного завода, где сейчас располагается хостел. Пожару присвоен высший ранг сложности. Информации о пострадавших нет.

Пожар в Москве. Видео © Telegram / SHOT

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Напомним, что крупный пожар начался в Москве ранним утром 31 января. По данным МЧС, из здания эвакуированы порядка 50 человек. Произошло частичное обрушение крыши.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Пушкарев
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