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1 февраля, 14:28

Минобороны показало, как украинский катер разлетается вдребезги от удара ВС России

Минобороны опубликовало видео уничтожения безэкипажного катера ВСУ

Появилось видео удара Черноморского флота по украинскому безэкипажному катеру. От точного и выверенного удара техника ВСУ разлается вдребезги. Видео опубликовало Минобороны России.

Украинский катер разлетелся вдребезги от удара ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России

«Безэкипажный катер ВСУ, следовавший в направлении Крымского полуострова, уничтожен дежурными огневыми средствами Черноморского флота в северо-западной части акватории Чёрного моря», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что катер ВСУ следовал в направлении Крыма. Кроме того, в ночь с 31 января на 1 февраля расчёты зенитных комплексов сбили суммарно девять беспилотных летательных аппаратов противника.

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Telegram / Минобороны России

Полина Никифорова
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