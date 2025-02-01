Минобороны показало, как украинский катер разлетается вдребезги от удара ВС России
Минобороны опубликовало видео уничтожения безэкипажного катера ВСУ
Появилось видео удара Черноморского флота по украинскому безэкипажному катеру. От точного и выверенного удара техника ВСУ разлается вдребезги. Видео опубликовало Минобороны России.
Украинский катер разлетелся вдребезги от удара ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России
«Безэкипажный катер ВСУ, следовавший в направлении Крымского полуострова, уничтожен дежурными огневыми средствами Черноморского флота в северо-западной части акватории Чёрного моря», — уточнили в пресс-службе.
Напомним, что катер ВСУ следовал в направлении Крыма. Кроме того, в ночь с 31 января на 1 февраля расчёты зенитных комплексов сбили суммарно девять беспилотных летательных аппаратов противника.
Telegram / Минобороны России